15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Trabzonspor'dan 3 yıllık anlaşma: Ruslan Malinovskyi

Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi transferinde sona yaklaştı. Bordo-mavililerin, Ukraynalı orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

calendar 15 Mayıs 2026 18:41 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2026 18:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi transferinde sona yaklaştı. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Genoa ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Öte yandan İtalya Serie A ekibi Genoa da Ukraynalı futbolcuya veda etti. 

"Ruslan'a, kırmızı ve maviyi tenimize işleyerek yaşadığımız bu muhteşem macera için teşekkürler. İyisiyle kötüsüyle, formaya olan tutkun ve sevgin silinmez bir iz bırakacak. Tüm Genoa sana içten bir selam gönderiyor; yıllardır evin olan ve yıllarca öyle kalacak bu yerde ayakta alkışlanmaya hazırsın. Baştan, sonsuza dek."

PERFORMANSI

Genoa'nın 2023/24 sezonunun ara transfer döneminde Marsilya'dan 7.70 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Malinovskyi, bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
