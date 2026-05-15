Trabzonspor'dan 3 yıllık anlaşma: Ruslan Malinovskyi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi transferinde sona yaklaştı.





Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Genoa ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.





Öte yandan İtalya Serie A ekibi Genoa da Ukraynalı futbolcuya veda etti.



"Ruslan'a, kırmızı ve maviyi tenimize işleyerek yaşadığımız bu muhteşem macera için teşekkürler. İyisiyle kötüsüyle, formaya olan tutkun ve sevgin silinmez bir iz bırakacak. Tüm Genoa sana içten bir selam gönderiyor; yıllardır evin olan ve yıllarca öyle kalacak bu yerde ayakta alkışlanmaya hazırsın. Baştan, sonsuza dek."



PERFORMANSI



Genoa'nın 2023/24 sezonunun ara transfer döneminde Marsilya'dan 7.70 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Malinovskyi, bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.



