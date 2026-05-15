Sergen Yalçın: 'İyi bir kapanış yapmak istiyoruz'

Eksikler ile ilgili konuşan Yalçın, "Ufak tefek eksiklerimiz var. 3-4 eksik var, çok sorun olacağını düşünmüyorum." dedi.



Açıklamalarına devam eden deneyimli hoca, "Ligin son maçı. İyi bir kapanış yapmak istiyoruz. Son dönem problemli geçti ama iyi bir oyunla kazanıp sezonu tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş , Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.