15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
2-275'
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
0-069'
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
0-03'
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Sergen Yalçın: "İyi bir kapanış yapmak istiyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 15 Mayıs 2026 19:31
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Eksikler ile ilgili konuşan Yalçın, "Ufak tefek eksiklerimiz var. 3-4 eksik var, çok sorun olacağını düşünmüyorum." dedi. 

Açıklamalarına devam eden deneyimli hoca, "Ligin son maçı. İyi bir kapanış yapmak istiyoruz. Son dönem problemli geçti ama iyi bir oyunla kazanıp sezonu tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
