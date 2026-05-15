15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Noa Lang cevap verdi: Geleceği!

Galatasaray forması giyen Noa Lang, geleceğiyle ilgili, "Bilmiyoruz. Geleceğin ne getireceğini göreceğiz." dedi.

calendar 15 Mayıs 2026 18:42 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2026 18:43
Haber: NTV, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang, şampiyonluk sonrası NTV'ye konuştu.

Yaklaşan Dünya Kupası ve Galatasaray'daki geleceği ile ilgili gelen sorulara yanıt veren Hollandalı futbolcu, Dünya Kupası ile ilgili, "Elbette Dünya Kupası'nı dört gözle bekliyorum. Umarım orada olacağım. Orada olacağıma büyük bir inancım var. Milli takımda her zaman varım, bu yüzden onu dört gözle bekliyorum." dedi.

Lang, Galatasaray'daki geleceği konusunda, "Bilmiyoruz. Geleceğin ne getireceğini göreceğiz." sözlerini sarf etti.

Galatasaray'da 18 maçta süre bulan 26 yaşındaki Noa Lang, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
