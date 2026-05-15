Noa Lang cevap verdi: Geleceği!

Galatasaray'ın Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang, şampiyonluk sonrası NTV'ye konuştu.
Yaklaşan Dünya Kupası ve Galatasaray'daki geleceği ile ilgili gelen sorulara yanıt veren Hollandalı futbolcu, Dünya Kupası ile ilgili, "Elbette Dünya Kupası'nı dört gözle bekliyorum. Umarım orada olacağım. Orada olacağıma büyük bir inancım var. Milli takımda her zaman varım, bu yüzden onu dört gözle bekliyorum." dedi.
Lang, Galatasaray'daki geleceği konusunda, "Bilmiyoruz. Geleceğin ne getireceğini göreceğiz." sözlerini sarf etti.
Galatasaray'da 18 maçta süre bulan 26 yaşındaki Noa Lang, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
