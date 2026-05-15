Galatasaraylı futbolculardan Avrupa mesajı!

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları başladı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımın elde ettiği şampiyonluğun ardından sokaklara akın ederken futbolcular da üstü açık otobüsle taraftarı selamladı.
"YETMEZ BİZE BU KUPA, HEDEF ARTIK AVRUPA!"
Kutlamalara katılan futbolcular, otobüsün üzerinde "Yetmez bize bu kupa, hedef artık Avrupa." yazılı bayrak açtı.
Şampiyonluk coşkusunun yaşandığı organizasyonda futbolcular sık sık taraftarlara üçlü çektirirken, bazı oyuncular da marşlara eşlik ederek kutlamalara renk kattı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımın elde ettiği şampiyonluğun ardından sokaklara akın ederken futbolcular da üstü açık otobüsle taraftarı selamladı.
"YETMEZ BİZE BU KUPA, HEDEF ARTIK AVRUPA!"
Kutlamalara katılan futbolcular, otobüsün üzerinde "Yetmez bize bu kupa, hedef artık Avrupa." yazılı bayrak açtı.
Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği anlarda teknik heyet ve oyuncular tezahüratlara eşlik etti. Takım otobüsünün geçtiği güzergâhlarda binlerce taraftar sarı-kırmızı bayraklarla kutlamalara katıldı.
🟡🔴 Galatasaraylı futbolcuların açtığı bayrak: "Yetmez bize bu kupa hedef artık Avrupa." 👀 pic.twitter.com/ToFNkkftiP
— Sporx (@sporx) May 15, 2026
Şampiyonluk coşkusunun yaşandığı organizasyonda futbolcular sık sık taraftarlara üçlü çektirirken, bazı oyuncular da marşlara eşlik ederek kutlamalara renk kattı.