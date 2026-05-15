15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Galatasaraylı futbolculardan Avrupa mesajı!

Şampiyonluğu kutlayan Galatasaray'da takım otobüsünde futbolcular "Yetmez bize bu kupa hedef artık Avrupa." yazılı bayrak açtı.

calendar 15 Mayıs 2026 19:03 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2026 19:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları başladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımın elde ettiği şampiyonluğun ardından sokaklara akın ederken futbolcular da üstü açık otobüsle taraftarı selamladı.

"YETMEZ BİZE BU KUPA, HEDEF ARTIK AVRUPA!"

Kutlamalara katılan futbolcular, otobüsün üzerinde "Yetmez bize bu kupa, hedef artık Avrupa." yazılı bayrak açtı.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği anlarda teknik heyet ve oyuncular tezahüratlara eşlik etti. Takım otobüsünün geçtiği güzergâhlarda binlerce taraftar sarı-kırmızı bayraklarla kutlamalara katıldı.

Şampiyonluk coşkusunun yaşandığı organizasyonda futbolcular sık sık taraftarlara üçlü çektirirken, bazı oyuncular da marşlara eşlik ederek kutlamalara renk kattı.

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
