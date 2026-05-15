Nottingham Forest, teknik direktör Vitor Pereira'ya olan güvenini yeni uzun vadeli bir sözleşmeyle göstermeye hazırlanıyor.
The Athletic'in haberine göre, yaz döneminde Nottingham Forest'ta bir teknik direktör değişikliği yaşanabileceğine yönelik iddialar gündeme gelse de, kulübe yakın kaynaklar yönetim ile oyuncu grubunun Pereira'dan memnun olduğunu aktardı.
Kulüp içerisindeki atmosferin son derece olumlu olduğu belirtilirken, tarafların kısa süre içinde masaya oturarak yeni kontrat görüşmelerine başlamasının beklendiği ifade edildi. Forest yönetiminin ayrıca yaz transfer döneminde takımın önemli oyuncularını kadroda tutmayı hedeflediği öğrenildi.
57 yaşındaki Portekizli teknik adam, şubat ayında 18 aylık sözleşmeyle göreve getirilmişti. Mevcut kontratında bir yıl daha bulunan Pereira ile kulüp yönetiminin, istikrarı sağlamak adına yeni bir anlaşma yapmak istediği belirtildi.
SEZONUN DÖRDÜNCÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ
Sean Dyche'nin yerine göreve gelen Pereira, aynı sezon içerisinde ayrılan Nuno Espirito Santo ve Ange Postecoglou sonrasında Forest'ın sezon içindeki dördüncü kalıcı teknik direktörü olmuştu.
FOREST KÜMEDE KALMAYI BAŞARDI
Pereira göreve geldiğinde düşme hattının yalnızca üç puan üzerinde bulunan Forest, deneyimli çalıştırıcının yönetiminde toparlanarak Premier League'de kalmayı başardı. Takımın ligde kalması, West Ham United'ın Arsenal karşısında aldığı mağlubiyetin ardından matematiksel olarak kesinleşti.
FARK 7 PUANA ÇIKTI
Bu sonuçla birlikte Forest, sezonun bitimine iki hafta kala düşme hattıyla arasındaki farkı yedi puana çıkardı.
Nottingham Forest'tan Vitor Pereira kararı
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|33
|24
|5
|4
|77
|29
|77
|2
|Fenerbahçe
|33
|21
|10
|2
|74
|34
|73
|3
|Trabzonspor
|33
|20
|9
|4
|61
|36
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Göztepe
|33
|14
|13
|6
|42
|29
|55
|6
|Başakşehir
|33
|15
|9
|9
|56
|34
|54
|7
|Samsunspor
|33
|12
|12
|9
|43
|45
|48
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|33
|10
|10
|13
|42
|48
|40
|10
|Kocaelispor
|33
|9
|10
|14
|26
|37
|37
|11
|Alanyaspor
|33
|7
|16
|10
|40
|39
|37
|12
|Gaziantep FK
|33
|9
|10
|14
|42
|56
|37
|13
|Eyüpspor
|33
|8
|8
|17
|30
|45
|32
|14
|Kasımpaşa
|33
|7
|11
|15
|32
|49
|32
|15
|Gençlerbirliği
|33
|8
|7
|18
|33
|47
|31
|16
|Antalyaspor
|33
|7
|8
|18
|32
|55
|29
|17
|Kayserispor
|33
|5
|12
|16
|25
|61
|27
|18
|Karagümrük
|33
|7
|6
|20
|29
|53
|27