Edin Dzeko'dan geleceği için açıklama!

Schalke ile Bundesliga'ya yükselen Edin Dzeko, şampiyonluk sonrası Transfermarkt'a açıklamalarda bulundu.



"OLMASI GEREKEN YER"



40 yaşındaki deneyimli golcü, "Bence Schalke için Bundesliga'ya geri dönmek harika bir şey. Schalke'nin her zaman olması gereken yer orası, Bundesliga." dedi.



Fiorentina'dan geçen sezonun devre arasında Schalke'ye transferini anlatan Dzeko, "O zaman asıl mesele daha fazla oynamaktı. Tabii ki harika bir stadyumda harika taraftarları olan büyük bir kulüpte oynamak buraya gelmemin ana nedeniydi. Bu büyük kulübün tekrar yükselmesini istedim, ayrıca milli takım için de süreye ihtiyacım vardı." sözlerini sarf etti.



"ÖZEL BİR LİG"



Bundesliga II'nin normal bir ikinci lig olmadığını söyleyen ve Schalke'yi Bundesliga'ya taşımak için de Alman ekibini tercih ettiğini söyleyen Bosnalı golcü, "Bundesliga II'nin ne olduğunu biliyordum. Bu normal bir ikinci lig değil, bunu televizyondan da görebilirsiniz. Çok yoğun bir lig, stadyumlar harika, taraftarlar harika, tribünler dolu, bu özel bir lig. Hiçbir zaman kolay olmadı. Asla kolay değil ve bu ligin özü budur." diye konuştu.



FİZİKSEL FORMU



40 yaşında olmasına rağmen futbola devam etmesi ve fiziksel kondisyonu ile ilgili konuşan Dzeko, "40 yaşında hala oynamaya devam edeceğimi düşünmemiştim. Bana 10 yıl önce sorsanız, hayır derdim. Ama vücudumu dinliyorum ve antrenman öncesi ve sonrası ekstra çalışma yapıyorum, bu da yardımcı oluyor. Hala kendimi iyi hissediyorum. Daha da önemlisi, takıma yardımcı olabileceğimi hissediyorum. Bence bunu son dört ayda hem Schalke ile hem de milli takımda gösterdim." dedi.



GELECEĞİ



Schalke ile Bundesliga II'de şampiyonluk sevinci yaşayan Dzeko'nun Alman ekibiyle sözleşmesi sezon sonu itibariyle bitiyor. Dzeko, Bundesliga'da bir sezon daha ihtimali olup olmadığına yönelik sorunun ardından, "Bu sadece bana bağlı değil, Schalke ile görüşmeli ve planlarının ne olduğunu öğrenmeliyim." yanıtını verdi.



SCHALKE PERFORMANSI



Schalke forması altında 10 maçta süre bulan Edin Dzeko, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.



