Galatasaray'da Erden Timur tezahüratı!

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında dikkat çeken anlar yaşandı.
Galatasaraylı taraftarlar, RAMS Park'taki şampiyonluk kutlamasında kulübün eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur için tezahüratlarda bulundu.
OĞLUYLA BİRLİKTE ÇIKTI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu tezahüratların ardından şampiyonluk platformuna geldi. Özbek, torunları ile birlikte Erden Timur'un oğluyla şampiyonluk kutlamasına katıldı.
TARAFTARDAN DESTEK
Galatasaraylı taraftarlar, kürsüye çıktığı anlarda başkan Dursun Özbek'e büyük destek verdi.
Sarı-kırmızılı tribünler, "Büyük başkan." ve "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." tezahüratları yaptı.
