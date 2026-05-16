Fenerbahçe'de Dirk Kuyt sürprizi!

6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul için geri sayıma geçen Fenerbahçe camiasında, başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi çalışmalarını sürdürüyor.



Herkes 2 başkan adayının da teknik direktör tercihi merak konusu olurken, Yıldırım cephesinde Aykut Kocaman'ın ağır bastığı söyleniyor.



Milliyet'te yer alan habere göre Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi ve göreve Aykut Kocaman'ı getirmesi durumunda, deneyimli çalıştırıcının yardımcısı şimdiden belli.



Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Aykut Kocaman olması halinde Dirk Kuyt'ın da yardımcı antrenör olacağı aktarıldı. Kuyt, Kocaman'ın Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde futbolcu olarak sarı-lacivertli formayı giymişti.



