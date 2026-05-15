Beşiktaş'tan geri dönüşle 1 puan!

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.5. dakikada Beşiktaş atağında topla buluşan Orkun Kökçü'nün ceza sahasının sol çaprazından şutunda kaleci Fofana, gole izin vermedi.6. dakikada kullanılan kornerde topla buluşan Çaykur Rizesporlu Hojer'in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak auta çıktı.20. dakikada Cengiz Ünder'in ceza yayından şutunda topla buluşan Orkun Kökçü'nün gelişine vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekti.34. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Murillo'nun vuruşunda kaleci Fofana, topu kontrol etti.Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasındaki Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı, 2-2 berabere tamamlandı.52. dakikada Beşiktaş atağında Jota Silva'nın ceza sahasının sol çaprazından şutunda kaleci Fofana gole izin vermedi.81. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı.Orkun Kökçü'nün pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Jota Silva'nın şutu savunma tarafından engellendi.Karşılaşma, 2-2 berabere tamamlandı.Çaykur DidiAsen Albayrak, Anıl Usta, Murat ŞenerFofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı (Dk.86 Buljubasic), Olawoyin (Dk. 60 Papanikolaou), Mebude (Dk. 86 Emrecan Bulut), Laçi, Mihaila (Dk. 56 Augusto), Sowe (Dk. 86 Halil Dervişoğlu)Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Yasin Özcan (Dk. 77 Rıdvan Yılmaz), Ndidi (Dk. 46 Olaitan) Cengiz Ünder (Dk. 46 Cerny), Asllani (Dk. 84 Salih Uçan), Orkun Kökçü, Toure, Mustafa Hekimoğlu (Dk. 46 Jota Silva)Dk. 18 ve Dk. 31 Sowe (Çaykur Rizespor), Dk. 55 Jota Silva, Dk.62 Cerny (Beşiktaş)Dk.14 Agbadou, Dk. 33 Cengiz Ünder, Dk. 37 Ndidi (Beşiktaş), Dk.63 Sowe, 90+7 Hojer (Çaykur Rizespor)Dk. 73 Teknik direktör Recep Uçar (Çaykur Rizespor)