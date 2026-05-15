Beşiktaş'tan geri dönüşle 1 puan!

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geldi.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Çaykur Rizespor'un gollerini 18 ve 31. dakikalarda Ali Sowe kaydetti.
Beşiktaş'ın golleri ise 55. dakikada Jota Silva ve 62. dakikada Vaclav Cerny'den geldi.
Öte yandan Çaykur Rizespor'un 90+2'de Halil Dervişoğlu ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 60 puanla sezonu 4. sırada tamamladı. Çaykur Rizespor ise 41 puanla 8. sırada konumlandı.
SERGEN YALÇIN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ligin 33. haftasında oynanan Trabzonspor maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 5 değişikliğe gitti.
Siyah-beyazlı takım karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Ndidi, Cengiz Ünder, Asllani, Orkun Kökçü, Toure, Mustafa Hekimoğlu, ilk 11'i ile başladı.
Beşiktaşta, Hyeon-gyu Oh sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken Tiago Dijalo, Rıdvan Yılmaz, Junior Olaitan ve Vaclav Cerny, kulübede görev bekledi.
Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Felix Uduokhai, Gökhan Sazdağı ve Necip Uysal da kadroya alınmadı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki Trabzonspor maçında sağlık sorunları nedeniyle forma giyemeyen Emirhan Topçu ise ilk 11'de görev yaptı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Devis Vasquez, Emre Bilgin, Salih Uçan, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Dijalo, Devrim Şahin'i yedekler listesine yazdı.
Maçı kazanıp, ligi 8. bitirmek isteyen teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor ise sahaya, Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Olawoyin, Mebude, Laçi, Mihaila, Sowe'dan oluşan 11 ile çıktı.
Yeşil-mavili ekipte Zeqiri ve Samet Akaydin, kadroya dahil edilmedi.
TARAFTAR
Çaykur Rizespor taraftarları, kulüp başkanı İbrahim Turgut'un fotoğrafının yer aldığı "Teşekkürler Başkan" yazılı poster açtı.
Yeşil-beyazlı futbolcular sahaya "Köklü geçmiş, güçlü gelecek Jandarma 187 yaşında" pankartıyla çıktı.
Maç öncesi Çaykur Rizespor'un Kulüp Başkanı Turgut sahaya inerek, taraftarı selamladı.
Beşiktaş taraftarları kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.
Sİyah-beyazlılar sahaya çıkarken "Sigorta ile iş güvende, işçi güvende gelecek güvende" yazılı pankart taşıdı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
5. dakikada Beşiktaş atağında topla buluşan Orkun Kökçü'nün ceza sahasının sol çaprazından şutunda kaleci Fofana, gole izin vermedi.
6. dakikada kullanılan kornerde topla buluşan Çaykur Rizesporlu Hojer'in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak auta çıktı.
18. dakikada ev sahibi ekip, öne geçti. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Sowe, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
20. dakikada Cengiz Ünder'in ceza yayından şutunda topla buluşan Orkun Kökçü'nün gelişine vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekti.
31. dakikada yeşil-mavili ekip, farkı ikiye çıkardı. Olawoyin'in pasında ceza sahasının sağ çaprazında Sowe, kafayla topuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
34. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Murillo'nun vuruşunda kaleci Fofana, topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasındaki Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı, 2-2 berabere tamamlandı.
52. dakikada Beşiktaş atağında Jota Silva'nın ceza sahasının sol çaprazından şutunda kaleci Fofana gole izin vermedi.
55. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Orkun Kökçü'nün pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Jota Silva, ağları havalandırdı: 2-1.
62. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Olaitan'ın pasında topla buluşan Cerny'nin ceza yayının sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.
81. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı.Orkun Kökçü'nün pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Jota Silva'nın şutu savunma tarafından engellendi.
90+2. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Mithat Pala'nın ortasında Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Asen Albayrak, VAR uyarısı sonucunda pozisyonu inceleyerek golü iptal etti.
Karşılaşma, 2-2 berabere tamamlandı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Asen Albayrak, Anıl Usta, Murat Şener
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı (Dk.86 Buljubasic), Olawoyin (Dk. 60 Papanikolaou), Mebude (Dk. 86 Emrecan Bulut), Laçi, Mihaila (Dk. 56 Augusto), Sowe (Dk. 86 Halil Dervişoğlu)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Yasin Özcan (Dk. 77 Rıdvan Yılmaz), Ndidi (Dk. 46 Olaitan) Cengiz Ünder (Dk. 46 Cerny), Asllani (Dk. 84 Salih Uçan), Orkun Kökçü, Toure, Mustafa Hekimoğlu (Dk. 46 Jota Silva)
Goller: Dk. 18 ve Dk. 31 Sowe (Çaykur Rizespor), Dk. 55 Jota Silva, Dk.62 Cerny (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk.14 Agbadou, Dk. 33 Cengiz Ünder, Dk. 37 Ndidi (Beşiktaş), Dk.63 Sowe, 90+7 Hojer (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Dk. 73 Teknik direktör Recep Uçar (Çaykur Rizespor)
