TFF, Galatasaray'ın kutlamasına katılmadı!

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, üst üste 4, toplamda ise 26.kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen programla kutladı.
Şampiyonluk kutlamalarına Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) hiçbir yetkilinin katılmaması dikkat çekti.
Bu nedenle sarı-kırmızılı futbolcuların şampiyonluk madalyalarını doğrudan Kulüp Başkanı Dursun Özbek taktı.
