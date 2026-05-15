Süper Lig yolunda finalin adı: Çorum FK - Esenler Erokspor

Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur rövanşında Sipay Bodrum FK'yı uzatmalarda geçen Çorum FK, toplamda 2-1'lik skorla finale yükseldi. Çorum temsilcisi, Süper Lig bileti için finalde Esenler Erokspor ile kozlarını paylaşacak.

calendar 15 Mayıs 2026 22:47 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2026 23:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
 Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanş maçında Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK'yi 2-0 yenerek finale yükseldi. 

Karşılaşmanın normal süresini 81. dakikada Arda Şengül'ün golüyle 1-0 üstün tamamlayan Çorum ekibi, uzatma bölümünde Samudio ile skoru 2-0 yaptı.

Kırmızı-siyahlılar bu sonuçla Süper Lig'e yükselecek 3'üncü takımın belirleneceği finalde Esenler Erokspor'un rakibi oldu.

Play-off 2. tur ilk maçını Bodrum temsilcisi 1-0 kazanmıştı.

Final karşılaşması, 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Furkan Ürün, Bilal Gölen

Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün (Dk. 90 Cemali Sertel), Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Pedrinho (Dk. 102 Ferhat Yazgan), Oğuz Gürbulak (Dk. 73 Ahmed Ildız), Serdar Güler (Dk. 73 Yusuf Erdoğan), Fredy, Burak Çoban (Dk. 117 Aleksic), Thiam (Dk. 73 Samudio)

Sipay Bodrum FK: Sousa, Cenk Şen (Dk. 90 Mert Yılmaz), Ajeti, Ali Aytemur, Berşan Yavuzay (Dk. 105 Alper Potuk), Yusuf Sertkaya (Dk. 117 İsmail Tarım), Mustafa Erdilman (Dk. 87 Omar İmeri), Seferi, Hotic (Dk. 59 Ege Birsel), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 72 Brazao), Ali Habeşoğlu

Goller: Dk. 81 Arda Şengül, Dk. 99 Samudio (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Seferi, Dk. 71 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 120+3 Brazao (Sipay Bodrum FK), Dk.95 Pedrinho, Dk. 100 Yusuf Erdoğan, Dk. 103 Sehic, Dk. 105 Erkan Kaş, Dk. 107 Burak Çoban, Dk. 118 Ahmed Ildız, Dk. 120+3 Fredy (Arca Çorum FK)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
