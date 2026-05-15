Süper Lig yolunda finalin adı: Çorum FK - Esenler Erokspor

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanş maçında Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK'yi 2-0 yenerek finale yükseldi.
Karşılaşmanın normal süresini 81. dakikada Arda Şengül'ün golüyle 1-0 üstün tamamlayan Çorum ekibi, uzatma bölümünde Samudio ile skoru 2-0 yaptı.
Kırmızı-siyahlılar bu sonuçla Süper Lig'e yükselecek 3'üncü takımın belirleneceği finalde Esenler Erokspor'un rakibi oldu.
Play-off 2. tur ilk maçını Bodrum temsilcisi 1-0 kazanmıştı.
Final karşılaşması, 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Furkan Ürün, Bilal Gölen
Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün (Dk. 90 Cemali Sertel), Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Pedrinho (Dk. 102 Ferhat Yazgan), Oğuz Gürbulak (Dk. 73 Ahmed Ildız), Serdar Güler (Dk. 73 Yusuf Erdoğan), Fredy, Burak Çoban (Dk. 117 Aleksic), Thiam (Dk. 73 Samudio)
Sipay Bodrum FK: Sousa, Cenk Şen (Dk. 90 Mert Yılmaz), Ajeti, Ali Aytemur, Berşan Yavuzay (Dk. 105 Alper Potuk), Yusuf Sertkaya (Dk. 117 İsmail Tarım), Mustafa Erdilman (Dk. 87 Omar İmeri), Seferi, Hotic (Dk. 59 Ege Birsel), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 72 Brazao), Ali Habeşoğlu
Goller: Dk. 81 Arda Şengül, Dk. 99 Samudio (Arca Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Seferi, Dk. 71 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 120+3 Brazao (Sipay Bodrum FK), Dk.95 Pedrinho, Dk. 100 Yusuf Erdoğan, Dk. 103 Sehic, Dk. 105 Erkan Kaş, Dk. 107 Burak Çoban, Dk. 118 Ahmed Ildız, Dk. 120+3 Fredy (Arca Çorum FK)