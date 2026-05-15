Beşiktaş'ta ayrılık: Jota Silva

Beşiktaş, Nottingham Forest'tan kiraladığı Jota Silva'nın opsiyonunu kullanmayacak.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş'ta Jota Silva ile yollar ayrıldı.
Beşiktaş formasıyla Rize'de son maçına çıkan Portekizli futbolcu, bu maçın ardından ülkesine gidecek.
Beşiktaş'ta 22 maça çıkan Jota Silva, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.
