15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
2-2
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
2-0UZS
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
3-177'
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
3-0
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
1-1
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
1-271'

Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı!

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında takımın önemli yıldızlarından Lucas Torreira sahaya çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.

calendar 15 Mayıs 2026 23:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, üst üste 4 toplamda 26. şampiyonluğunu kutladı. Sarı kırmızılılar, Galatasaray Lisesi'nde başlayan kutlamalara Rams Park'ta devam etti. 

Kupa seremonisi öncesinde futbolcuların adı tek tek anons edildi. Galatasray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreria, anons edildiği esnada gözyaşlarına hakim olamadı.

Uruguaylı yıldız, sahneye çıktığında gözyaşları içinde taraftarları selamladı.

Lucas Torreira, kutlamalarda, "Çok büyük bir mutluluk duyuyorum, çok duyguluyum. Birçok şey yaşadık. Çok sıkıntılar da yaşadık ama elimden geleni yaptım. Şimdi çok mutluyuz bu başarıdan dolayı. Bütün taraftara çok teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın her yerinde bizi takip ediyorlar ve destek veriyorlar." dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.