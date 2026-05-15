Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı!

Galatasaray, üst üste 4 toplamda 26. şampiyonluğunu kutladı. Sarı kırmızılılar, Galatasaray Lisesi'nde başlayan kutlamalara Rams Park'ta devam etti.



Kupa seremonisi öncesinde futbolcuların adı tek tek anons edildi. Galatasray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreria, anons edildiği esnada gözyaşlarına hakim olamadı.



Uruguaylı yıldız, sahneye çıktığında gözyaşları içinde taraftarları selamladı.



Lucas Torreira, kutlamalarda, "Çok büyük bir mutluluk duyuyorum, çok duyguluyum. Birçok şey yaşadık. Çok sıkıntılar da yaşadık ama elimden geleni yaptım. Şimdi çok mutluyuz bu başarıdan dolayı. Bütün taraftara çok teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın her yerinde bizi takip ediyorlar ve destek veriyorlar." dedi.



