16 Mayıs
Samsunspor-Göztepe
20:00
16 Mayıs
Karagümrük-Alanyaspor
17:00
16 Mayıs
Casa Pia-Rio Ave
20:00
16 Mayıs
Almeria-Las Palmas
19:30
16 Mayıs
Racing Santander-Real Valladolid
19:30
16 Mayıs
Cultural Leones-Eibar
17:15
16 Mayıs
AD Ceuta FC-Malaga
17:15
16 Mayıs
Real Sociedad B-CD Mirandes
15:00
16 Mayıs
Juve Stabia-Monza
21:00
16 Mayıs
Estoril-Benfica
22:30
16 Mayıs
Sporting CP-Gil Vicente
22:30
16 Mayıs
Famalicao-Alverca
22:30
16 Mayıs
Braga-Estrela da Amadora
20:00
16 Mayıs
Arouca-Tondela
20:00
16 Mayıs
FC Porto-Santa Clara
17:30
16 Mayıs
Nacional-V. Guimaraes
20:00
16 Mayıs
Gaziantep FK-Başakşehir
20:00
16 Mayıs
Moreirense-AVS
17:30
16 Mayıs
Chelsea-M.City
17:00
16 Mayıs
Werder Bremen-B. Dortmund
16:30
16 Mayıs
Union Berlin-Augsburg
16:30
16 Mayıs
St. Pauli-Wolfsburg
16:30
16 Mayıs
FC Heidenheim-Mainz 05
16:30
16 Mayıs
Freiburg-RB Leipzig
16:30
16 Mayıs
E. Frankfurt-VfB Stuttgart
16:30
16 Mayıs
Mönchengladbach-Hoffenheim
16:30
16 Mayıs
Bayern Munih-FC Köln
16:30
16 Mayıs
Leverkusen-Hamburger SV
16:30
16 Mayıs
Granada-Burgos CF
19:30

Galatasaray'dan scout transferi: Youssoupha Mbodji

Galatasaray, yeni sezon için scout transferi kapsamında Slavia Prag'da forma giyen sol bek oyuncusu Youssoupha Mbodji'yi gündemine aldı.

calendar 16 Mayıs 2026 10:29
Fotoğraf: Imago
Şampiyon Galatasaray'da yeni sezon planlamaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde iddialı hamleler yapmaya hazırlanırken, scout ekibi de tam gaz çalışmalarını sürdürüyor.

Yönetim, yıldız isimlerin yanı sıra genç ve geleceği olan futbolcuları da kadroya katmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda Cimbom'un transfer operasyonuna dair yeni bir gelişme yaşandı.

Aslan'ın, 1.90 boyundaki sürpriz bir genç oyuncuyu gündemine aldığı kaydedildi.

G.SARAY'DAN MBODJI SÜRPRİZİ

Transferfeed'de yer alan habere göre; Galatasaray, Slavia Prag'da forma giyen Senegalli sol bek Youssoupha Mbodji ile ilgileniyor.

Bu ilginin, oyuncunun takımının Çek Fortuna Liga'yı kazandığı mükemmel bir sezon sonrası geldiği belirtildi.

22 yaşındaki Mbodji bu sezon toplam 26 maça çıktı ve 6 gol, 1 asistle oynadı. Genç futbolcunun sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor.

WEST HAM DA İSTİYOR

Öte yandan West Ham United'ın da oyuncuyu kadrosuna katmayı hedeflediği aktarıldı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
