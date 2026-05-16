Galatasaray'dan scout transferi: Youssoupha Mbodji

Şampiyon Galatasaray'da yeni sezon planlamaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde iddialı hamleler yapmaya hazırlanırken, scout ekibi de tam gaz çalışmalarını sürdürüyor.
Yönetim, yıldız isimlerin yanı sıra genç ve geleceği olan futbolcuları da kadroya katmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda Cimbom'un transfer operasyonuna dair yeni bir gelişme yaşandı.
Aslan'ın, 1.90 boyundaki sürpriz bir genç oyuncuyu gündemine aldığı kaydedildi.
G.SARAY'DAN MBODJI SÜRPRİZİ
Transferfeed'de yer alan habere göre; Galatasaray, Slavia Prag'da forma giyen Senegalli sol bek Youssoupha Mbodji ile ilgileniyor.
Bu ilginin, oyuncunun takımının Çek Fortuna Liga'yı kazandığı mükemmel bir sezon sonrası geldiği belirtildi.
22 yaşındaki Mbodji bu sezon toplam 26 maça çıktı ve 6 gol, 1 asistle oynadı. Genç futbolcunun sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor.
WEST HAM DA İSTİYOR
Öte yandan West Ham United'ın da oyuncuyu kadrosuna katmayı hedeflediği aktarıldı.
