15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
2-2
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
2-0UZS
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
4-2
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
3-0
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
1-1
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
1-2

Aston Villa Liverpool'u devirdi, Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi!

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Aston Villa, sahasında Liverpool'u 4-2 mağlup etti.

calendar 15 Mayıs 2026 23:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Aston Villa ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Aston Villa, 4-1'lik skorla kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Morgan Rogers, 57 ve 73. dakikalarda Ollie Watkins ile 89. dakikada John McGinn kaydetti.

Liverpool'un golleri ise 52 ve 90+2. dakikalarda Virgil van Dijk'tan geldi.

Aston Villa'da maça yedek kulübesinde başlayan Tammy Abraham süre alamadı.

Bu sonucun ardından Aston Villa puanını 62'ye yükseltti ve 4. sıradaki yerini koruyarak UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Liverpool ise 59 puanda kaldı.

Premier Lig'in son haftasında Aston Villa, Manchester City deplasmanına konuk olacak. Liverpool ise Brentford'u sahasında ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
