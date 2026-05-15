İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Aston Villa ile Liverpool karşı karşıya geldi.
Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Aston Villa, 4-1'lik skorla kazandı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Morgan Rogers, 57 ve 73. dakikalarda Ollie Watkins ile 89. dakikada John McGinn kaydetti.
Liverpool'un golleri ise 52 ve 90+2. dakikalarda Virgil van Dijk'tan geldi.
Aston Villa'da maça yedek kulübesinde başlayan Tammy Abraham süre alamadı.
Bu sonucun ardından Aston Villa puanını 62'ye yükseltti ve 4. sıradaki yerini koruyarak UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Liverpool ise 59 puanda kaldı.
Premier Lig'in son haftasında Aston Villa, Manchester City deplasmanına konuk olacak. Liverpool ise Brentford'u sahasında ağırlayacak.
Aston Villa Liverpool'u devirdi, Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi!
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Aston Villa, sahasında Liverpool'u 4-2 mağlup etti.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|33
|24
|5
|4
|77
|29
|77
|2
|Fenerbahçe
|33
|21
|10
|2
|74
|34
|73
|3
|Trabzonspor
|33
|20
|9
|4
|61
|36
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Göztepe
|33
|14
|13
|6
|42
|29
|55
|6
|Başakşehir
|33
|15
|9
|9
|56
|34
|54
|7
|Samsunspor
|33
|12
|12
|9
|43
|45
|48
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|33
|10
|10
|13
|42
|48
|40
|10
|Kocaelispor
|33
|9
|10
|14
|26
|37
|37
|11
|Alanyaspor
|33
|7
|16
|10
|40
|39
|37
|12
|Gaziantep FK
|33
|9
|10
|14
|42
|56
|37
|13
|Eyüpspor
|33
|8
|8
|17
|30
|45
|32
|14
|Kasımpaşa
|33
|7
|11
|15
|32
|49
|32
|15
|Gençlerbirliği
|33
|8
|7
|18
|33
|47
|31
|16
|Antalyaspor
|33
|7
|8
|18
|32
|55
|29
|17
|Kayserispor
|33
|5
|12
|16
|25
|61
|27
|18
|Karagümrük
|33
|7
|6
|20
|29
|53
|27