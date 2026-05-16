Uğur Uçar: 'Çorum şehri bunu hak ediyor'

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanş maçında Sipay Bodrum FK'yi 2-0 yenerek finale yükselen Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Uğur Uçar, "Çorum tarafları, Çorum şehri her şeyin en güzelini hak ediyor. İnşallah finalde onlara kupayı vereceğiz." dedi.



Uçar, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmada çok fazla pozisyona girdiklerini anlattı.



"DAHA BİR ŞEY KAZANMADIK"



Golü geç bulduklarına işaret eden Uçar, "Arda mükemmel bir gol attı. Beraberliği yakalattı. Sonra uzatma dakikalarında Samudio sahneye çıktı ve 2-0 ile turu geçtik. Ama bir şey kazanmadık. Çorum tarafları, Çorum şehri her şeyin en güzelini hak ediyor. İnşallah finalde onlara kupayı vereceğiz." dedi.



Finaldeki rakipleri Esenler Erokspor'un play-off turunda hiç maç oynamadığını vurgulayan Uçar, "Play-off oynayarak finale gelmenin daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Zaten bir haftalık süre var. Önümüzdeki hafta en iyi şekilde hazırlanacağız. Esenler Erokspor iyi kadrodan kurulmuş bir takım ancak biz kendi oyunumuzu oynadığımız zaman bizi kimsenin yenemeyeceğini biliyoruz. Yeter ki futbolcuların o gün sadece istekli ve arzulu olsunlar." ifadelerini kullandı.



