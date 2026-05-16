15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
2-2
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
2-0UZS
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
4-2
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
3-0
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
1-1
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
1-2

Uğur Uçar: "Çorum şehri bunu hak ediyor"

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Bodrum FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 16 Mayıs 2026 00:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanş maçında Sipay Bodrum FK'yi 2-0 yenerek finale yükselen Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Uğur Uçar, "Çorum tarafları, Çorum şehri her şeyin en güzelini hak ediyor. İnşallah finalde onlara kupayı vereceğiz." dedi.

Uçar, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmada çok fazla pozisyona girdiklerini anlattı.

"DAHA BİR ŞEY KAZANMADIK"

Golü geç bulduklarına işaret eden Uçar, "Arda mükemmel bir gol attı. Beraberliği yakalattı. Sonra uzatma dakikalarında Samudio sahneye çıktı ve 2-0 ile turu geçtik. Ama bir şey kazanmadık. Çorum tarafları, Çorum şehri her şeyin en güzelini hak ediyor. İnşallah finalde onlara kupayı vereceğiz." dedi.

Finaldeki rakipleri Esenler Erokspor'un play-off turunda hiç maç oynamadığını vurgulayan Uçar, "Play-off oynayarak finale gelmenin daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Zaten bir haftalık süre var. Önümüzdeki hafta en iyi şekilde hazırlanacağız. Esenler Erokspor iyi kadrodan kurulmuş bir takım ancak biz kendi oyunumuzu oynadığımız zaman bizi kimsenin yenemeyeceğini biliyoruz. Yeter ki futbolcuların o gün sadece istekli ve arzulu olsunlar." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
