15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
2-2
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
2-0UZS
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
4-2
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
3-0
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
1-1
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
1-2

Sefer Yılmaz'dan Çorum FK'ye büyük tepki!

Bodrum FK Teknik Direktörü Sefer Yılmaz, Çorum FK maçı sonrası konuştu.

calendar 16 Mayıs 2026 00:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bodrum FK Teknik Direktörü Sefer Yılmaz, Çorum FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çorum'a tur atlamak için geldiklerini anlatan Yılmaz, "Çok üzüntülüyüz. İçeride bizim futbolcu arkadaşlarımız bu üzüntüyü yaşıyor. Bugün buraya finale çıkmak için gelmiştik. İlk maçta, çok iyi oynadığımız bir maçta daha farklı skorla gelebilseydik çok daha değişik şeyler olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu. 

Stadyum atmosferinden de bahseden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Maçtan önce başlayan olaylar sahada da devam etti. Otobüsümüzün camları kırıldı. Her türlü şiddete maruz kaldık. Tabi hakemler de bu olayların etkisinde kaldı, biraz sindiler. Yani bugün Çorum halkı maça iyi hazırlanmış. Sadece takımı değil, bütün seyircisiyle, şiddet olaylarıyla. Maalesef kötü şeyler. Biz sezon başından beri sadece futbol oynamaya çalışıyoruz. Bodrum'a gelen bütün takımlara en güzel misafirperverliğimizi gösterdik. Ama maalesef bugün burada bunu göremedik. O yüzden üzgünüz. Yoksa tabii ki Çorumspor iyi takım. Belki de finalde galip gelip Süper Lig'e de çıkabilir, ama bu şeyler üzücü yani futbol adına bugün maalesef çok kötü olaylar yaşandı."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
