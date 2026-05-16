Sefer Yılmaz'dan Çorum FK'ye büyük tepki!

Bodrum FK Teknik Direktörü Sefer Yılmaz, Çorum FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Çorum'a tur atlamak için geldiklerini anlatan Yılmaz, "Çok üzüntülüyüz. İçeride bizim futbolcu arkadaşlarımız bu üzüntüyü yaşıyor. Bugün buraya finale çıkmak için gelmiştik. İlk maçta, çok iyi oynadığımız bir maçta daha farklı skorla gelebilseydik çok daha değişik şeyler olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.



Stadyum atmosferinden de bahseden Yılmaz, şunları kaydetti:



"Maçtan önce başlayan olaylar sahada da devam etti. Otobüsümüzün camları kırıldı. Her türlü şiddete maruz kaldık. Tabi hakemler de bu olayların etkisinde kaldı, biraz sindiler. Yani bugün Çorum halkı maça iyi hazırlanmış. Sadece takımı değil, bütün seyircisiyle, şiddet olaylarıyla. Maalesef kötü şeyler. Biz sezon başından beri sadece futbol oynamaya çalışıyoruz. Bodrum'a gelen bütün takımlara en güzel misafirperverliğimizi gösterdik. Ama maalesef bugün burada bunu göremedik. O yüzden üzgünüz. Yoksa tabii ki Çorumspor iyi takım. Belki de finalde galip gelip Süper Lig'e de çıkabilir, ama bu şeyler üzücü yani futbol adına bugün maalesef çok kötü olaylar yaşandı."



