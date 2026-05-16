15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
2-2
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
2-0UZS
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
4-2
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
3-0
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
1-1
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
1-2

Rizespor'dan Beşiktaş maçı sonrası hakem tepkisi!

Çaykur Rizespor Yardımcı Antrenörü Ekrem Dağ, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 16 Mayıs 2026 00:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Rizespor'dan Beşiktaş maçı sonrası hakem tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Çaykur Rizespor'un yardımcı antrenörü Ekrem Dağ, oyuncuların iyi mücadele ettiğini söyledi. 

Dağ, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazasız belasız, sakat vermeden iyi bir maç olduğunu anlatarak "Hedefimizde evimizde mutlaka kazanma arzumuz vardı. Birinci devre zaten özellikle çok iştahlı bir takımız vardı; kazanmaya, taraftarımızı mutlu etmeye. Bugün evimizde 5'te 5'in ardından 6'ncı galibiyeti kovalıyorduk. Maalesef olamadı." dedi.

Dağ, 90+2. dakikada attıkları golün iptalinden dolayı şaşırdıklarını anlatarak "Hakem nasıl iptal etti o golü? Beşiktaş'ın oyuncularının yüzüne baksanız bile onlar bile şaşırdı, yani 'Bu gol nasıl iptal olur?' diye. Gerçekten çocuklar bugün emeğinin karşılığını alamadı." ifadelerini kullandı.

Maçın ilk devresinde çok baskılı oynadıklarını ve iyi pozisyonları yakaladıklarını dile getiren Dağ, şöyle devam etti:

"Üst üste Sowe'un 4-5 tane pozisyonu vardı. Daha erken maçı koparabilirdik. 30. dakikadan sonra biraz daha fazla git gel oldu. Çok pozisyona girdik. Geçiş fırsatları vardı ama geri dönüşümüz olmadığı için fırsatları rakibe de verdik. Orada gol yiyebilirdik birinci devrede. İkinci devrede biraz daha riskli hamleler geldi Beşiktaş tarafından. Onları da tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler ikinci devre. Maçı çevirmeye yakınlardı. Pozisyon ürettiler onlar da. Oyunun sonlarına doğru bizim de fırsatlarımız vardı."

Dağ, gelecek sezon iyi bir Çaykur Rizespor olacağını sözlerine ekledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.