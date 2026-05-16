Rizespor'dan Beşiktaş maçı sonrası hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Çaykur Rizespor'un yardımcı antrenörü Ekrem Dağ, oyuncuların iyi mücadele ettiğini söyledi.



Dağ, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazasız belasız, sakat vermeden iyi bir maç olduğunu anlatarak "Hedefimizde evimizde mutlaka kazanma arzumuz vardı. Birinci devre zaten özellikle çok iştahlı bir takımız vardı; kazanmaya, taraftarımızı mutlu etmeye. Bugün evimizde 5'te 5'in ardından 6'ncı galibiyeti kovalıyorduk. Maalesef olamadı." dedi.



Dağ, 90+2. dakikada attıkları golün iptalinden dolayı şaşırdıklarını anlatarak "Hakem nasıl iptal etti o golü? Beşiktaş'ın oyuncularının yüzüne baksanız bile onlar bile şaşırdı, yani 'Bu gol nasıl iptal olur?' diye. Gerçekten çocuklar bugün emeğinin karşılığını alamadı." ifadelerini kullandı.



Maçın ilk devresinde çok baskılı oynadıklarını ve iyi pozisyonları yakaladıklarını dile getiren Dağ, şöyle devam etti:



"Üst üste Sowe'un 4-5 tane pozisyonu vardı. Daha erken maçı koparabilirdik. 30. dakikadan sonra biraz daha fazla git gel oldu. Çok pozisyona girdik. Geçiş fırsatları vardı ama geri dönüşümüz olmadığı için fırsatları rakibe de verdik. Orada gol yiyebilirdik birinci devrede. İkinci devrede biraz daha riskli hamleler geldi Beşiktaş tarafından. Onları da tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler ikinci devre. Maçı çevirmeye yakınlardı. Pozisyon ürettiler onlar da. Oyunun sonlarına doğru bizim de fırsatlarımız vardı."



Dağ, gelecek sezon iyi bir Çaykur Rizespor olacağını sözlerine ekledi.



