15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
2-2
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
2-0UZS
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
4-2
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
3-0
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
1-1
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
1-2

Jose Mourinho, Real Madrid'e dönüyor!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid'e geri dönüyor. Portekizli teknik adam için anlaşmanın birkaç gün içerisinde yapılacağı belirtildi.

calendar 15 Mayıs 2026 23:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Avrupa'da beklenen geri dönüş gerçekleşiyor: Jose Mourinho... Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho için Real Madrid iddiaları resmiyete kavuşuyor!

Marca'da yer alan habere göre, Portekizli teknik adam, Real Madrid'in listesindeki tek aday olarak kaldı. Mourinho'nun, yüzde 99 Real Madrid'e geri dönmesi bekleniyor.

Jose Mourinho için resmi açıklamanın birkaç gün içerisinde yapılacağı belirtildi.

TAZMİNAT SORUN OLMAYACAK

Benfica ile Mourinho arasındaki sözleşmede, sezonun son maçından sonraki 10 günlük süre içinde bir çıkış maddesi yer alıyor. Real Madrid'de Mourinho'nun tazminatının önemsiz bir detay olarak görüldüğü yazıldı.

3 YIL ÇALIŞTI

Mourinho, daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'de çalışmış ve biri La Liga olmak üzere 3 kupa kazanmıştı.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
