Beşiktaş'ta El Bilal Toure'den flaş paylaşım!

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş, Rizespor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.



Beşiktaş'ta sezon başında kiralık olarak takıma dahil edilen El Bilal Toure bir paylaşımda bulundu.



El Bilal Toure'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım veda mesajı olarak yorumlandı.



El Bilal Toure paylaşımında, "Son maç. Çok teşekkür ederim Beşiktaş. Tüm zorluklara rağmen bu sezon değerlerle dolu bu formayı giymekten gurur duydum" ifadelerini kullandı.







