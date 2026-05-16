Dursun Özbek'ten Osimhen kararı: 'Neden 100'e satayım?'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen'in transfer sürecini A'dan Z'ye anlattı.
100'E VERMEM, NEDEN VEREYİM?"
"Camia mutlu. O mutluluğu görmek bana keyif veriyor" diyerek şampiyonluk sevincini paylaşan Özbek, "Osimhen için cesur davrandınız" yorumuna şu sözlerle cevap verdi:
"Paran olabilir ama inandığın davan için cesaret olacak. Benim için bu kararı almak zor olmadı. Abdullah Kavukcu beni aradığında hiç düşünmeden işi bitirmesini söyledim. Şampiyonlar Ligi'nde o seviyede bir santrfor 35-40 milyon Euro'dan aşağı değil! 40 milyonu bilinmeyene vermek mi yoksa bildiğimiz, gördüğümüz Osimhen'e 75 vermek mi? Şu an Osimhen'i satışa koysak kaç eder? 100'e vermem, neden vereyim?"
"OSIMHEN BİZİ CESARETLENDİRDİ"
Başkan Özbek, Nijeryalı golcüyü övmeye devam etti:
"Osimhen bizi cesaretlendirdi. Hem prestij hem fayda olarak üzerine düşeni yaptı. İyi ki transfer ettik."
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray forması altında bu sezon 33 maçta süre bulan 27 yaşındaki Osimhen, 22 gol attı ve 8 asist yaptı.
