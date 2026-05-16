Trendyol Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği iki isim ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan haberde Verona'ya kiralanan Victor Nelsson ve Southampton'da kiralık olarak forma giyen Elias Jelert'in gelecek sezonun kadrosunda düşünülmediği öne sürüldü.
Haber detayında, sarı kırmızılıların İngiltere'den talipleri olan Roland Sallai ve Gabriel Sara için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye alacağı ifade edildi.
Transfer çalışmalarında ise 10 numara, orta saha, stoper ve yedek forvet takviyesine öncelik verilecek.
Sabah'ta yer alan haberde Verona'ya kiralanan Victor Nelsson ve Southampton'da kiralık olarak forma giyen Elias Jelert'in gelecek sezonun kadrosunda düşünülmediği öne sürüldü.
Haber detayında, sarı kırmızılıların İngiltere'den talipleri olan Roland Sallai ve Gabriel Sara için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye alacağı ifade edildi.
Transfer çalışmalarında ise 10 numara, orta saha, stoper ve yedek forvet takviyesine öncelik verilecek.