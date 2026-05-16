Fenerbahçe'de Guirassy için anlaşma iddiası!

Fenerbahçe'de transfer gündemine damga vuracak bir iddia ortaya atıldı.



Sarı-lacivertlilerin, yıldız golcü Serhou Guirassy ile bireysel şartlarda prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.



TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Guirassy ile bizzat görüşme gerçekleştirdiği ve tarafların oyuncunun şartları konusunda prensipte ortak noktada buluştuğu aktarıldı.



DORTMUND'DAN "KOLAYLIK" MESAJI



Haberde Guirassy'nin temsilcisinin, Borussia Dortmund'un bonservis konusunda kolaylık sağlayabileceğini Sadettin Saran'a ilettiği belirtildi.



Öte yandan transfer sürecindeki nihai kararın Fenerbahçe'de göreve gelecek yeni yönetim tarafından verileceği ifade edildi.





PERFORMANSI



2024 yazında Stuttgart'tan Borussia Dortmund'a transfer olan Guirassy, bu sezon çıktığı 44 resmi maçta 20 gol kaydetti.



