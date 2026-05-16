Mauro Icardi'nin menajeri İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Mauro Icardi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor....
Sabah'ta yer alan habere göre Sarı-Kırmızılılar ile mukavelesi bitecek olan Icardi'nin menajeri Elio Pino, İstanbul'a çağrıldı ve hafta içinde yapılacak görüşmede Arjantinli yıldızın geleceği kesinlik kazanacak.
DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk kutlamalarının ardından "Icardi ile devam edilecek mi?" sorusuna, "Icardi ile görüşmemiz var. Görüşeceğiz inşallah. Kendisi, bizim sevdiğimiz bir oyuncumuz, ikonumuz. Galatasaray'a çok şey verdi." yanıtını vermişti.
BU SEZON ICARDI
Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 46 maçta 16 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
33 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeriyse 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Sabah'ta yer alan habere göre Sarı-Kırmızılılar ile mukavelesi bitecek olan Icardi'nin menajeri Elio Pino, İstanbul'a çağrıldı ve hafta içinde yapılacak görüşmede Arjantinli yıldızın geleceği kesinlik kazanacak.
DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk kutlamalarının ardından "Icardi ile devam edilecek mi?" sorusuna, "Icardi ile görüşmemiz var. Görüşeceğiz inşallah. Kendisi, bizim sevdiğimiz bir oyuncumuz, ikonumuz. Galatasaray'a çok şey verdi." yanıtını vermişti.
BU SEZON ICARDI
Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 46 maçta 16 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
33 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeriyse 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.