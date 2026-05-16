Fenerbahçe'nin gündemindeki Greenwood için flaş iddia!

Fenerbahçe ile adı anılan Mason Greenwood için flaş bir iddia ortaya atıldı.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde; Marsilya forması giyen kanat oyuncusu için Roma harekete geçti.



Haberde, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin 24 yaşındaki İngiliz oyuncuyu kadrosuna görmek istediği ve transfer listesinde 1 numaraya yazdığı ifade edildi.



50 MİLYON EURO BEKLENTİ



Öte yandan Greenwood'un, Fransız ekibiyle sorunlar yaşadığı ve sezon sonunda ayrılığa yakın olduğu belirtildi. Marsilya'nın 24 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 50 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği bilgisi verildi.



PERFORMANSI



Bu sezon Marsilya ile tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Greenwood, bu müsabakalarda 26 gol atıp 10 da asist yaptı.



