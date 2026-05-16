16 Mayıs
Samsunspor-Göztepe
20:00
16 Mayıs
Karagümrük-Alanyaspor
17:00
16 Mayıs
Casa Pia-Rio Ave
20:00
16 Mayıs
Almeria-Las Palmas
19:30
16 Mayıs
Racing Santander-Real Valladolid
19:30
16 Mayıs
Cultural Leones-Eibar
17:15
16 Mayıs
AD Ceuta FC-Malaga
17:15
16 Mayıs
Real Sociedad B-CD Mirandes
1-278'
16 Mayıs
Juve Stabia-Monza
21:00
16 Mayıs
Estoril-Benfica
22:30
16 Mayıs
Sporting CP-Gil Vicente
22:30
16 Mayıs
Famalicao-Alverca
22:30
16 Mayıs
Braga-Estrela da Amadora
20:00
16 Mayıs
Arouca-Tondela
20:00
16 Mayıs
FC Porto-Santa Clara
17:30
16 Mayıs
Nacional-V. Guimaraes
20:00
16 Mayıs
Gaziantep FK-Başakşehir
20:00
16 Mayıs
Moreirense-AVS
17:30
16 Mayıs
Chelsea-M.City
17:00
16 Mayıs
Werder Bremen-B. Dortmund
0-08'
16 Mayıs
Union Berlin-Augsburg
1-09'
16 Mayıs
St. Pauli-Wolfsburg
0-09'
16 Mayıs
FC Heidenheim-Mainz 05
0-19'
16 Mayıs
Freiburg-RB Leipzig
0-09'
16 Mayıs
E. Frankfurt-VfB Stuttgart
0-03'
16 Mayıs
Mönchengladbach-Hoffenheim
0-09'
16 Mayıs
Bayern Munih-FC Köln
0-07'
16 Mayıs
Leverkusen-Hamburger SV
0-09'
16 Mayıs
Granada-Burgos CF
19:30

Fenerbahçe'nin gündemindeki Greenwood için flaş iddia!

Fenerbahçe ile adı anılan Mason Greenwood için Roma devreye girdi.

calendar 16 Mayıs 2026 13:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe ile adı anılan Mason Greenwood için flaş bir iddia ortaya atıldı. 

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde; Marsilya forması giyen kanat oyuncusu için Roma harekete geçti.

Haberde, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin 24 yaşındaki İngiliz oyuncuyu kadrosuna görmek istediği ve transfer listesinde 1 numaraya yazdığı ifade edildi.

50 MİLYON EURO BEKLENTİ

Öte yandan Greenwood'un, Fransız ekibiyle sorunlar yaşadığı ve sezon sonunda ayrılığa yakın olduğu belirtildi. Marsilya'nın 24 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 50 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği bilgisi verildi. 

PERFORMANSI

Bu sezon Marsilya ile tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Greenwood, bu müsabakalarda 26 gol atıp 10 da asist yaptı.

Puan Durumu
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
