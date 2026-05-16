16 Mayıs
Samsunspor-Göztepe
20:00
16 Mayıs
Karagümrük-Alanyaspor
17:00
16 Mayıs
Casa Pia-Rio Ave
20:00
16 Mayıs
Almeria-Las Palmas
19:30
16 Mayıs
Racing Santander-Real Valladolid
19:30
16 Mayıs
Cultural Leones-Eibar
17:15
16 Mayıs
AD Ceuta FC-Malaga
17:15
16 Mayıs
Real Sociedad B-CD Mirandes
1-278'
16 Mayıs
Juve Stabia-Monza
21:00
16 Mayıs
Estoril-Benfica
22:30
16 Mayıs
Sporting CP-Gil Vicente
22:30
16 Mayıs
Famalicao-Alverca
22:30
16 Mayıs
Braga-Estrela da Amadora
20:00
16 Mayıs
Arouca-Tondela
20:00
16 Mayıs
FC Porto-Santa Clara
17:30
16 Mayıs
Nacional-V. Guimaraes
20:00
16 Mayıs
Gaziantep FK-Başakşehir
20:00
16 Mayıs
Moreirense-AVS
17:30
16 Mayıs
Chelsea-M.City
17:00
16 Mayıs
Werder Bremen-B. Dortmund
0-08'
16 Mayıs
Union Berlin-Augsburg
1-09'
16 Mayıs
St. Pauli-Wolfsburg
0-09'
16 Mayıs
FC Heidenheim-Mainz 05
0-19'
16 Mayıs
Freiburg-RB Leipzig
0-09'
16 Mayıs
E. Frankfurt-VfB Stuttgart
0-03'
16 Mayıs
Mönchengladbach-Hoffenheim
0-09'
16 Mayıs
Bayern Munih-FC Köln
0-07'
16 Mayıs
Leverkusen-Hamburger SV
0-09'
16 Mayıs
Granada-Burgos CF
19:30

Beşiktaş'ta üç ayrılık birden!

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen yabancı futbolculardan Jota Silva, Kristjan Asllani ve Devis Vasquez ile yollar ayrıldı.

calendar 16 Mayıs 2026 14:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta üç ayrılık birden!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında hareketli gelişmeler yaşanıyor. 

Siyah-beyazlı ekipte kiralık olarak forma giyen üç yabancı futbolcu ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş'ta Jota Silva, Kristjan Asllani ve Devis Vasquez'in takımdan ayrıldı.

DEVIS VASQUEZ 

Kolombiyalı eldiven Beşiktaş formasıyla yalnızca 1 resmi maçta görev yaptı.

KRISTJAN ASLLANI

Siyah beyazlı formayla 17 maça çıkan Asllani, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

JOTA SILVA

Beşiktaş'ta 22 maça çıkan Jota Silva, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.