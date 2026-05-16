Beşiktaş'ta üç ayrılık birden!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında hareketli gelişmeler yaşanıyor.



Siyah-beyazlı ekipte kiralık olarak forma giyen üç yabancı futbolcu ile yollar ayrıldı.



Beşiktaş'ta Jota Silva, Kristjan Asllani ve Devis Vasquez'in takımdan ayrıldı.



DEVIS VASQUEZ



Kolombiyalı eldiven Beşiktaş formasıyla yalnızca 1 resmi maçta görev yaptı.



KRISTJAN ASLLANI



Siyah beyazlı formayla 17 maça çıkan Asllani, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.



JOTA SILVA



Beşiktaş'ta 22 maça çıkan Jota Silva, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.



