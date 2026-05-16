16 Mayıs
Samsunspor-Göztepe
20:00
16 Mayıs
Karagümrük-Alanyaspor
17:00
16 Mayıs
Casa Pia-Rio Ave
20:00
16 Mayıs
Almeria-Las Palmas
19:30
16 Mayıs
Racing Santander-Real Valladolid
19:30
16 Mayıs
Cultural Leones-Eibar
17:15
16 Mayıs
AD Ceuta FC-Malaga
17:15
16 Mayıs
Real Sociedad B-CD Mirandes
1-280'
16 Mayıs
Juve Stabia-Monza
21:00
16 Mayıs
Estoril-Benfica
22:30
16 Mayıs
Sporting CP-Gil Vicente
22:30
16 Mayıs
Famalicao-Alverca
22:30
16 Mayıs
Braga-Estrela da Amadora
20:00
16 Mayıs
Arouca-Tondela
20:00
16 Mayıs
FC Porto-Santa Clara
17:30
16 Mayıs
Nacional-V. Guimaraes
20:00
16 Mayıs
Gaziantep FK-Başakşehir
20:00
16 Mayıs
Moreirense-AVS
17:30
16 Mayıs
Chelsea-M.City
17:00
16 Mayıs
Werder Bremen-B. Dortmund
0-010'
16 Mayıs
Union Berlin-Augsburg
1-011'
16 Mayıs
St. Pauli-Wolfsburg
0-011'
16 Mayıs
FC Heidenheim-Mainz 05
0-111'
16 Mayıs
Freiburg-RB Leipzig
0-011'
16 Mayıs
E. Frankfurt-VfB Stuttgart
0-05'
16 Mayıs
Mönchengladbach-Hoffenheim
0-011'
16 Mayıs
Bayern Munih-FC Köln
0-09'
16 Mayıs
Leverkusen-Hamburger SV
0-011'
16 Mayıs
Granada-Burgos CF
19:30

Robert Lewandowski, Barcelona'ya veda etti!

Robert Lewandowski, sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağını açıkladı.

calendar 16 Mayıs 2026 14:08 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2026 15:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Barcelona'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski, sezon sonunda Katalan ekibinden ayrılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaşan Polonyalı futbolcu, dört yıllık Barcelona kariyerinin sona erdiğini duyurdu. Lewandowski, kulüpteki hedeflerini tamamladığını ifade etti.

Deneyimli golcü paylaşımında, "Dört yıl süren zorluklar ve yoğun çalışmanın ardından artık yoluma devam etme zamanı geldi. Görevimi tamamlamış olmanın hissiyle ayrılıyorum. 4 sezon, 3 şampiyonluk. İlk günlerimden itibaren taraftarlardan gördüğüm sevgiyi asla unutmayacağım. Katalonya benim yeryüzündeki yerim. Bu güzel dört yıl boyunca yolumun kesiştiği herkese teşekkür ederim. Bana kariyerimin en inanılmaz dönemini yaşama fırsatını verdiği için Başkan Laporta'ya özel bir teşekkür etmek istiyorum. Barça ait olduğu yere geri döndü. Yaşasın Barça. Yaşasın Katalonya." ifadelerini kullandı.

BARCELONA'DAN PAYLAŞIM

Barcelona tecrübeli isim için, "Bir yıldız olarak geldi. Bir efsane olarak ayrılıyor. Her gol, her mücadele ve bu renkleri giydiğin her sihirli an için teşekkürler" paylaşımında bulundu.

37 yaşındaki futbolcu, Barcelona kariyerinde 3 İspanya LaLiga, 3 İspanya Süper Kupası ve 1 İspanya Kupası (Copa del Rey) kazandı.

PERFORMANSI

Barcelona forması ile tüm kulvarlarda 191 maça Polonyalı golcü 119 gol 24 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
