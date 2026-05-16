16 Mayıs
Samsunspor-Göztepe
20:00
16 Mayıs
Karagümrük-Alanyaspor
17:00
16 Mayıs
Casa Pia-Rio Ave
20:00
16 Mayıs
Almeria-Las Palmas
19:30
16 Mayıs
Racing Santander-Real Valladolid
19:30
16 Mayıs
Cultural Leones-Eibar
17:15
16 Mayıs
AD Ceuta FC-Malaga
17:15
16 Mayıs
Real Sociedad B-CD Mirandes
1-279'
16 Mayıs
Juve Stabia-Monza
21:00
16 Mayıs
Estoril-Benfica
22:30
16 Mayıs
Sporting CP-Gil Vicente
22:30
16 Mayıs
Famalicao-Alverca
22:30
16 Mayıs
Braga-Estrela da Amadora
20:00
16 Mayıs
Arouca-Tondela
20:00
16 Mayıs
FC Porto-Santa Clara
17:30
16 Mayıs
Nacional-V. Guimaraes
20:00
16 Mayıs
Gaziantep FK-Başakşehir
20:00
16 Mayıs
Moreirense-AVS
17:30
16 Mayıs
Chelsea-M.City
17:00
16 Mayıs
Werder Bremen-B. Dortmund
0-09'
16 Mayıs
Union Berlin-Augsburg
1-010'
16 Mayıs
St. Pauli-Wolfsburg
0-010'
16 Mayıs
FC Heidenheim-Mainz 05
0-110'
16 Mayıs
Freiburg-RB Leipzig
0-010'
16 Mayıs
E. Frankfurt-VfB Stuttgart
0-04'
16 Mayıs
Mönchengladbach-Hoffenheim
0-010'
16 Mayıs
Bayern Munih-FC Köln
0-08'
16 Mayıs
Leverkusen-Hamburger SV
0-011'
16 Mayıs
Granada-Burgos CF
19:30

Milli boksörler Hatice ve Esra, Avrupa'da zirve için yüksek irtifada güç depoluyor

Olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu Hatice Akbaş ile olimpiyat üçüncüsü Esra Yıldız Kahraman, soğuk ve yağmurlu havaya rağmen Bayburt'ta gerçekleştirdikleri zorlu antrenmanlarla yeni başarılar için hazırlanıyor.

calendar 16 Mayıs 2026 15:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Akdeniz Oyunları ile Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Bayburt'ta kampa giren milli boksörler Hatice Akbaş ve Esra Yıldız Kahraman, güç antrenmanlarını zorlu patikaların bulunduğu yüksek rakımlı orman ve dağlık arazide yapıyor.

Olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu Hatice Akbaş ile olimpiyat üçüncüsü Esra Yıldız Kahraman, 21 Ağustos-3 Eylül'de İtalya'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları ile sonrasında gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'ndan başarıyla dönebilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenörler Seyfulluh Dumlupınar, Kerem Akbaş ve Elif Şekercioğlu eşliğinde hazırlıklarının bir kısmını salonda sürdüren milli boksörler, ormanlık ve dağlık alanda da ter döküyor.

Milli boksörler soğuk ve yağmurlu hava ile çamurlu zeminde gerçekleştirdikleri zorlu antrenmanlarla güç depoluyor.

- "Çok yoruluyoruz, zorlanıyoruz ama değeceğine inanıyoruz"

Hatice Akbaş, AA muhabirine, Bayburt'un artık evleri gibi olduğunu, yüksek irtifa kamplarını burada yaptıklarını söyledi.

Hedefleri için çok çalıştıklarını belirten Hatice, "Avrupa'da 22 yaş altında şampiyonluğum var ama büyüklerde mevcut değil. O yüzden oradaki altın madalyayı istiyorum. Heyecanlıyız, çalışıyoruz. Esra ablamla birlikte burada çok güzel antrenmanlar yapıyoruz. Ona da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hem bana ablalık yapıyor hem de birbirimize çok güzel eldiven veriyoruz. Ağırlıklarla birlikte Aslandağı mevkisine çıktık. Gerçekten çok zor bir koşuydu. Çok yoruluyoruz, zorlanıyoruz ama değeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Aynı zamanda antrenörü olan babası Kerem Akbaş ile çalışmanın büyük mutluluk olduğunu dile getiren Hatice, şunları kaydetti:

"Beni Hatice Akbaş yapan ve benim bu başarılarımın mimarı olan babam Kerem Akbaş'a çok duacıyım, kendisine çok teşekkür ediyorum. Beni bugünlere getirdiği için ve bayrağımızı göndere çekme fırsatını bana verdiği için. Olimpiyatlarda bana madalya kazanmamı sağladığı için. Yine inşallah Akdeniz Oyunları ile Avrupa Şampiyonası'nda babamla birlikte yol yürüyeceğim için çok mutluyum. İnşallah hep birlikte yine altın madalya getirmeyi hedefliyoruz. Hocalarımızın çok güzel bir uyumu oldu, hepsine çok teşekkür ediyorum."

- "Ülkemize altın madalya getirmeyi umut ediyoruz"

Olimpiyat üçüncüsü mili boksör Esra Yıldız Kahraman da Bayburt'ta ikinci kamplarını yaptıklarını ve çok disiplinli çalıştıklarını anlattı.

Antrenmanlarda her zaman sınırları zorladıklarına anlatan Esra Yıldız Kahraman, "Seyfullah hocam, Kerem ve Elif hocam bizlere hem motivasyon kaynağı hem de fiziksel ve mental anlamda çok destek oluyor. Hatice'yle elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hatice gibi başarılı bir sporcuyla antrenman yapmak çok büyük motivasyon veriyor. Ekip olarak çok iyiyiz, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye ve ülkemize altın madalya getirmeyi umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Antrenmanları izleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ise milli sporcuların hazırlıklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan 4 bin kişilik spor salonunda sürdürmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

- "Bayburt antrenman için her şeye müsait"

Milli takım antrenörü Seyfullah Dumlupınar da temel amaçlarının güç depolayarak her iki turnuvadan da altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Avrupa Şampiyonası'nda elde edilecek başarının olimpiyatlar için de önemli olduğuna işaret eden Dumlupınar, "Burada aynı zamanda olimpiyata katılmak için 900 puan var. Avrupa Şampiyonası o açıdan çok önemli. Bunun bilincinde olarak kızlarımızla yoğun şekilde antrenman yapıyoruz." dedi.

Dumlupınar, Bayburt'un sporculara hem tesis hem de yüksek irtifa anlamında büyük imkanlar sunduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Aslandağı dediğimiz mevkimiz var ve bu parkurun rakımı 1995. Dolayısıyla aynı zamanda yüksek irtifa kampımızı da burada gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu çalışmaların karşılığında istediğimiz başarıyı alacağız. Bayburt antrenman için her şeye müsait, her türlü imkanımız var. Burası bize Cumhurbaşkanımızın bir hediyesi. Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak da Bayburt'u ziyaretinde eksiklerimizi yerinde gördü ve hepsini kazandırdı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bayburt'ta şu anda Türkiye şampiyonaları yapılıyor ve buraya gelen sporcu, antrenörler hayranlıklarını gizleyemediler."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
