16 Mayıs
Samsunspor-Göztepe
20:00
16 Mayıs
Karagümrük-Alanyaspor
17:00
16 Mayıs
Casa Pia-Rio Ave
20:00
16 Mayıs
Almeria-Las Palmas
19:30
16 Mayıs
Racing Santander-Real Valladolid
19:30
16 Mayıs
Cultural Leones-Eibar
17:15
16 Mayıs
AD Ceuta FC-Malaga
17:15
16 Mayıs
Real Sociedad B-CD Mirandes
1-279'
16 Mayıs
Juve Stabia-Monza
21:00
16 Mayıs
Estoril-Benfica
22:30
16 Mayıs
Sporting CP-Gil Vicente
22:30
16 Mayıs
Famalicao-Alverca
22:30
16 Mayıs
Braga-Estrela da Amadora
20:00
16 Mayıs
Arouca-Tondela
20:00
16 Mayıs
FC Porto-Santa Clara
17:30
16 Mayıs
Nacional-V. Guimaraes
20:00
16 Mayıs
Gaziantep FK-Başakşehir
20:00
16 Mayıs
Moreirense-AVS
17:30
16 Mayıs
Chelsea-M.City
17:00
16 Mayıs
Werder Bremen-B. Dortmund
0-09'
16 Mayıs
Union Berlin-Augsburg
1-010'
16 Mayıs
St. Pauli-Wolfsburg
0-010'
16 Mayıs
FC Heidenheim-Mainz 05
0-110'
16 Mayıs
Freiburg-RB Leipzig
0-010'
16 Mayıs
E. Frankfurt-VfB Stuttgart
0-04'
16 Mayıs
Mönchengladbach-Hoffenheim
0-010'
16 Mayıs
Bayern Munih-FC Köln
0-08'
16 Mayıs
Leverkusen-Hamburger SV
0-011'
16 Mayıs
Granada-Burgos CF
19:30

NBA'de Spurs, Batı Konferansı finaline yükseldi

Spurs, Timberwolves'u deplasmanda farklı geçerek seriyi 4-2 kazandı ve Batı Konferansı finaline yükseldi. Pistons ise Cavaliers karşısında seriyi 3-3'e getirerek Doğu'da final biletini son maça bıraktı.

16 Mayıs 2026 16:01
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında San Antonio Spurs, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 139-109 yenerek seriyi 4-2 kazandı ve adını finale yazdırdı. 

Target Center'da oynanan karşılaşmada, Spurs'te Stephon Castle 32 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

De'Aaron Fox 21, Victor Wembanyama 19 ve Julian Champagnie ise 18 sayıyla maçı tamamladı.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 24, Terrence Shannon 21 ve Naz Reid 18 sayı kaydetti.

Spurs, Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder ile karşılaşacak. Seri 19 Mayıs Salı günü Thunder'ın sahasında başlayacak.

PISTONS, SERİDE 3-3'LÜK EŞİTLİK SAĞLADI

Doğu Konferansı yarı finalinde Detroit Pistons, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 115-94 yenerek seride durumu 3-3 yaptı.

Rocket Arena'da oynanan müsabakada Cade Cunningham 21 sayıyla oynarken Paul Reed 17, Jalen Duren ise 15 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Cavaliers'ta James Harden 23 sayıyla maçın en skoreri olurken Evan Mobley 18 sayıyla tamamladı.

Serinin yedinci maçı, Pistons'un evinde Little Caesars Arena'da 18 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
