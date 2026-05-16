16 Mayıs
Samsunspor-Göztepe
20:00
16 Mayıs
Karagümrük-Alanyaspor
17:00
16 Mayıs
Casa Pia-Rio Ave
20:00
16 Mayıs
Almeria-Las Palmas
19:30
16 Mayıs
Racing Santander-Real Valladolid
19:30
16 Mayıs
Cultural Leones-Eibar
17:15
16 Mayıs
AD Ceuta FC-Malaga
17:15
16 Mayıs
Real Sociedad B-CD Mirandes
1-279'
16 Mayıs
Juve Stabia-Monza
21:00
16 Mayıs
Estoril-Benfica
22:30
16 Mayıs
Sporting CP-Gil Vicente
22:30
16 Mayıs
Famalicao-Alverca
22:30
16 Mayıs
Braga-Estrela da Amadora
20:00
16 Mayıs
Arouca-Tondela
20:00
16 Mayıs
FC Porto-Santa Clara
17:30
16 Mayıs
Nacional-V. Guimaraes
20:00
16 Mayıs
Gaziantep FK-Başakşehir
20:00
16 Mayıs
Moreirense-AVS
17:30
16 Mayıs
Chelsea-M.City
17:00
16 Mayıs
Werder Bremen-B. Dortmund
0-09'
16 Mayıs
Union Berlin-Augsburg
1-010'
16 Mayıs
St. Pauli-Wolfsburg
0-010'
16 Mayıs
FC Heidenheim-Mainz 05
0-110'
16 Mayıs
Freiburg-RB Leipzig
0-010'
16 Mayıs
E. Frankfurt-VfB Stuttgart
0-04'
16 Mayıs
Mönchengladbach-Hoffenheim
0-010'
16 Mayıs
Bayern Munih-FC Köln
0-08'
16 Mayıs
Leverkusen-Hamburger SV
0-011'
16 Mayıs
Granada-Burgos CF
19:30

Madalya avcısı milli para yüzücü Melisa'nın hedefi dünya şampiyonluğu

Kayseri'de 6 yıllık kariyerine 135 madalya sığdıran 17 yaşındaki milli para yüzücü Melisa Şahin, haziran ayında Mersin'de düzenlenecek Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'nda kürsünün zirvesini hedefliyor.

calendar 16 Mayıs 2026 15:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Madalya avcısı milli para yüzücü Melisa'nın hedefi dünya şampiyonluğu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yüzmede 6 yıllık kariyerinde 135 madalya kazanan 17 yaşındaki milli para yüzücü Melisa Şahin, haziran ayında Mersin'de düzenlenecek Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'nda kürsünün zirvesini hedefliyor.

Doğuştan sol diz kapağından aşağısı olmayan ve yaşamına protezle devam eden Melisa, öğretmeninin tavsiyesiyle 7 yıl önce yüzme kursuna gitmeye başladı.

Melisa Şahin, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda aldığı eğitimler sırasında antrenörü Ertuğrul Çakmak'la tanıştı.

Çakmak'ın yönlendirmesiyle çeşitli turnuvalara katılan Melisa, 6 yıldır profesyonel olduğu yüzmede 135 madalya kazanarak milli takıma seçildi.

Bakü'de 2024 yılında Türk Devletleri Teşkilatınca (TDT) düzenlenen Herkes İçin Yüzme Projesi'nde 2000 metre serbestte altın madalya kazanan Melisa Şahin, geçen yıl İstanbul'da gerçekleştirilen Avrupa Para Gençler Oyunları'nda 4x100 metre karışık bayrakta ikincilik elde etti.

Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'ndeki eğitimini sürdüren Melisa, Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'nda altın madalya alma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Milli yüzücü, AA muhabirine, su sporuyla ilgilenmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, kendisine destek veren ailesi ve antrenörlerine teşekkür etti.

Spor kariyeri ve antrenman süreci hakkında bilgi veren Melisa Şahin, şunları kaydetti:

"Hedefim ülkemi daha güzel bir şekilde temsil etmek, bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'nı en yüksek mertebede okumak. Bunun için haftada 6 gün antrenman yapıyoruz. Haftanın 4 günü çift antrenmanımız oluyor. Aynı zamanda haftanın 3 günü de fitness antrenmanlarımız var. Yüzme antrenmanlarımız ise günde ikişer olmak üzere toplamda 4 saat oluyor. Dünya Gençlik Oyunları'na az bir zaman kaldı. Antrenörümüz Ertuğrul hocayla kendimizi kampa aldık. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çok çalışıyoruz."

Melisa, oyunlarda birincilik kürsüsüne çıkmak için sıkı antrenman yaptığını belirterek, "Burada ve yurt dışındaki bütün sporcular sıkı ve disiplinli bir şekilde çalışıyor. Herkes madalya almak için uğraşıyor. Önemli olan hiçbir şekilde pes etmeden devam etmek, titizlikle ve azimle çalışmak. Biz bu şekilde devam ediyor ve ilerliyoruz." diye konuştu.

Los Angeles'ta yapılacak 2028 Yaz Olimpiyatları'na katılmak istediğini belirten milli yüzücü, hayalinin ise doktorluk olduğunu sözlerine ekledi.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.