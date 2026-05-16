16 Mayıs
Samsunspor-Göztepe
20:00
16 Mayıs
Karagümrük-Alanyaspor
17:00
16 Mayıs
Casa Pia-Rio Ave
20:00
16 Mayıs
Almeria-Las Palmas
19:30
16 Mayıs
Racing Santander-Real Valladolid
19:30
16 Mayıs
Cultural Leones-Eibar
17:15
16 Mayıs
AD Ceuta FC-Malaga
17:15
16 Mayıs
Real Sociedad B-CD Mirandes
1-278'
16 Mayıs
Juve Stabia-Monza
21:00
16 Mayıs
Estoril-Benfica
22:30
16 Mayıs
Sporting CP-Gil Vicente
22:30
16 Mayıs
Famalicao-Alverca
22:30
16 Mayıs
Braga-Estrela da Amadora
20:00
16 Mayıs
Arouca-Tondela
20:00
16 Mayıs
FC Porto-Santa Clara
17:30
16 Mayıs
Nacional-V. Guimaraes
20:00
16 Mayıs
Gaziantep FK-Başakşehir
20:00
16 Mayıs
Moreirense-AVS
17:30
16 Mayıs
Chelsea-M.City
17:00
16 Mayıs
Werder Bremen-B. Dortmund
0-08'
16 Mayıs
Union Berlin-Augsburg
1-09'
16 Mayıs
St. Pauli-Wolfsburg
0-09'
16 Mayıs
FC Heidenheim-Mainz 05
0-19'
16 Mayıs
Freiburg-RB Leipzig
0-09'
16 Mayıs
E. Frankfurt-VfB Stuttgart
0-03'
16 Mayıs
Mönchengladbach-Hoffenheim
0-09'
16 Mayıs
Bayern Munih-FC Köln
0-07'
16 Mayıs
Leverkusen-Hamburger SV
0-09'
16 Mayıs
Granada-Burgos CF
19:30

Çorum FK, Süper Lig'in bir adım uzağında

Çorum FK, 24 Mayıs Pazar günü Konya'da oynanacak maçta karşılaşacağı Esenler Erokspor'u yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'de yer almayı hedefliyor.

calendar 16 Mayıs 2026 15:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çorum FK, Süper Lig'in bir adım uzağında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanş maçında Sipay Bodrum FK'ye üstünlük kurarak tarihinde ilk kez finale yükselen Arca Çorum FK, Süper Lig yolunda Esenler Erokspor maçını bekliyor.

Profesyonel liglere 2018-2019 sezonunda TFF 3. Lig'de yer alarak adım atan Çorum FK, başarılı geçirdiği sezonun play-off finalinde karşılaştığı Serik Belediyespor'u yenerek TFF 2. Lig'e yükseldi.

TFF 2. Lig'i 2022-23 sezonunda şampiyon tamamlayan Çorum FK, yükseldiği Trendyol 1. Lig'de 2023-24 sezonunu 5. sırada bitirdi. Söz konusu sezonunun play-off turunda yarı finale yükselen kırmızı-siyahlı ekip, Bodrum FK'ye yenilerek elendi.

- Bu sezon kadrosuna Süper Lig tecrübesine sahip oyuncuları kattı

1. Lig'deki ikinci sezonunda 2024-2025 sezonunu 54 puanla 10. sırada kapatan Çorum ekibinde, 2025-26'da teknik heyet değişikliğine gidilerek göreve daha önce de kulüpte çalışan Tahsin Tam getirildi.

Yusuf Erdoğan, Joseph Attamah, Pedrinho, Braian Samudio, Cemali Sertel gibi Trendyol Süper Lig tecrübesi yaşayan futbolcuların yer aldığı kadro, ara transfer döneminde Mame Thiam ve Serdar Gürler ile güçlendirildi.

Çorum FK'de, sezon içinde Tam'ın ayrılmasının ardından teknik direktör Çağdaş Çavuş ile Hüseyin Eroğlu da bir süre görev yaptı.

Teknik direktörlüğe 17 Şubat'ta getirilen Uğur Uçar yönetimindeki Çorum ekibi, 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 71 puan toplayarak sezonu 4. sırada tamamladı.

Süper Lig'e yükselme yolunda, play-off birinci turunda evinde Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenen Çorum FK, ikinci turda Bodrum FK ile eşleşti.

İkinci tur ilk maçında deplasmanda Bodrum FK'ye 1-0 yenilen Çorum FK, rövanşında ise sahasında ağırladığı Bodrum ekibini uzatmalarda 2-0 yenerek adını ilk kez play-off finaline yazdırdı.

- Finalde Esenler Erokspor ile karşılaşacak

Kırmızı-siyahlılar, Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler'in ardından Süper Lig'e yükselecek 3'üncü takımın belirleneceği finalde Esenler Erokspor ile karşılaşacak.

Final karşılaşması, 24 Mayıs Pazar günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Çorum FK, Esenler Erokspor'u yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.