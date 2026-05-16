16 Mayıs
Samsunspor-Göztepe
20:00
16 Mayıs
Karagümrük-Alanyaspor
17:00
16 Mayıs
Casa Pia-Rio Ave
20:00
16 Mayıs
Almeria-Las Palmas
19:30
16 Mayıs
Racing Santander-Real Valladolid
19:30
16 Mayıs
Cultural Leones-Eibar
17:15
16 Mayıs
AD Ceuta FC-Malaga
17:15
16 Mayıs
Real Sociedad B-CD Mirandes
1-279'
16 Mayıs
Juve Stabia-Monza
21:00
16 Mayıs
Estoril-Benfica
22:30
16 Mayıs
Sporting CP-Gil Vicente
22:30
16 Mayıs
Famalicao-Alverca
22:30
16 Mayıs
Braga-Estrela da Amadora
20:00
16 Mayıs
Arouca-Tondela
20:00
16 Mayıs
FC Porto-Santa Clara
17:30
16 Mayıs
Nacional-V. Guimaraes
20:00
16 Mayıs
Gaziantep FK-Başakşehir
20:00
16 Mayıs
Moreirense-AVS
17:30
16 Mayıs
Chelsea-M.City
17:00
16 Mayıs
Werder Bremen-B. Dortmund
0-09'
16 Mayıs
Union Berlin-Augsburg
1-010'
16 Mayıs
St. Pauli-Wolfsburg
0-010'
16 Mayıs
FC Heidenheim-Mainz 05
0-110'
16 Mayıs
Freiburg-RB Leipzig
0-010'
16 Mayıs
E. Frankfurt-VfB Stuttgart
0-04'
16 Mayıs
Mönchengladbach-Hoffenheim
0-010'
16 Mayıs
Bayern Munih-FC Köln
0-08'
16 Mayıs
Leverkusen-Hamburger SV
0-011'
16 Mayıs
Granada-Burgos CF
19:30

Hakan Safi'den tarihin en iyi kadrosu sözü!

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, Denizci Fenerbahçeliler Derneğinin, Dalyan Club'ta düzenlediği organizasyonda konuştu.

16 Mayıs 2026 15:31
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, tarihin en değerli ve en iddialı kadrosunu kuracağının sözünü verdi. 

Safi, Denizci Fenerbahçeliler Derneğinin, Dalyan Club'ta düzenlediği organizasyonda açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye yöneticilik döneminde hizmet ettiği için eleştirildiğini belirten Safi, "Fenerbahçe'ye hizmet etmeye çalıştım. Parası var pulu var diye itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Sadece paradan ibaret olduğumu düşünenleri yanıltacağım. Para harcayacağım doğru ama para biriktirip forma alan, bilet için zorlanan öğrencileri düşününce bu benim boynumun borcu. Ne gerekiyorsa hep birlikte yapacağız. Biliyorum herkes merak ediyor herkes isim bekliyor. Zamanı gelince bunu da açıklayacağız. Stratejimiz var, çok kişiyle görüştük, görüşmeye devam ediyoruz. İş dünyasında bulunduğum tecrübelerden çok faydalanıyorum. Biraz daha sabredin, hepsinin zamanı var. Sizlere vereceğim en güzel haber, tarihin en değerli en iddialı kadrosunu kuracağız, kimsenin şüphesi olmasın. Yolumuz, ufkumuz açık. Boş vaatlere karnımız tok, onu da biliyorum. Kongreye kadar söylediklerimde ne kadar ciddi olduğumu tüm camiamız görecek." diye konuştu. 

Çocukluk aşkı Fenerbahçe'ye başkan olmak için koşulsuz adaylığını açıkladığını hatırlatan Safi, şöyle devam etti:

"Hedefler iyidir ancak onları gerçekleştirmek daha da önemlidir. Hedefe ulaşmak ancak herkesin önünde, herkesin şahitliğinde, 'ne istersen iste benden' diyebilmekle olur. Ben de 'Fenerbahçem ne istersen iste' benden diyorum. Fenerbahçe'nin kimseye ihtiyacı ya da borcu yok. Bizim, benim Fenerbahçe'ye borcumuz var. Ona hizmet etmek bizim için onurdur. Onunla mutlu olmaya, ona layık olmaya ihtiyacımız var. Söz veriyorum ben dahil kimse kahramanlık taslamayacak. Fenerbahçe'nin sahibi gibi davranmayacak, patron olmayacak. Hepimiz Fenerbahçe'nin emrinde olacağız. Biz kendini bu şanlı kulübün üstünde görenlerden çok çektik. Tüm enerji ve heyecanımızla Fenerbahçe'nin hakları için her alanda mücadele edeceğiz."

"KULÜBÜN DNA'SINI HATIRLAMAYA İHTİYACIMIZ VAR" 

Hakan Safi, Fenerbahçe'nin kendi DNA'sını hatırlamaya ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Safi, 'Ben Fenerbahçeliyim' diyen herkesin takımdaşına saygı duyması gerektiğini aktararak "Bu kulübün DNA'sını hatırlamaya ihtiyacımız var. Söz konusu Fenerbahçe olunca hepimiz için akan sular duruyor. Fenerbahçe'ye bir tuğla koyandan Allah razı olsun. Fakat kimsenin kimseye yaptıklarını hatırlatmasına ya da aşağılamasına gerek yok. Fenerbahçeli kadir kıymet bilir, unutmaz. Fenerbahçe'nin vefası sorgulanmaz. Taraftarın aşkı azalacak çoğalacak bir şey değildir. Az aşk çok aşk diye bir şey olmaz. Taraftar ister haklıdır, istemelidir. Fenerbahçeli sevdası için en iyisini ister, en iyisini hak eder. Değişmeyen tek şey değişimdir. Eskiden yeni olmaz. Futbol değişirken, taraftar buna uyum sağlarken biz yerimizde sayamayız. İşlerimden dolayı dünyada 80'den fazla ülkeyle ticaret yapıyorum. Futbol dilinin ne kadar faydalı olduğunu gördüm. Yaptığımız sohbetlerin hepsinde dünyada ilk önce 4'te 3'ünü futbol kaplıyor. Bizde bunun çok faydasını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Parayı doğru harcamanın önemine değinen Safi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mesele sadece para harcamak değil, doğru harcamak. Dünyanın en büyük spor kulübüne layık olabilmemizin ilk şartı sevgimizi aklımızla buluşturmak. Sabrımız yok, farkındayım. Hiçbir yönetim Fenerbahçe'mizin kötülüğünü istemez. Bu iş iştah, cesaret işi. Taraftarımız üzülür, kırılır, kızar ve haklılar ama yönetici olmak başka bir şey. Yönetici kimin ne söylediğine bakmaz, cesur olur, iddialı olur. Kariyer peşinde değil başarı peşinde koşar. Fenerbahçeli hayal etmez, hayal ettirir. Her Fenerbahçelinin hayal ettiği kadroyu kuracak oyuncular getireceğiz. İddialı olmak benim karakterim, özelliğim. Biz dışarda iddialıyız. Enerjimizi tüm arkadaşlarımıza veriyoruz. Fenerbahçe'nin başkanı olmanın gereği iddialı olmak. Bundan başka seçeneğimiz yok. Söz veriyorum, saha içinde ben ve arkadaşlarım en iddialı kadroyu kuracağız. Yönetim kurulumuzla dinamik, enerjik, her masada lobi faaliyetlerini yapabilecek, yönetimsel aklı ortaya koyabilecek bir yönetim oluşturacağız. Saha içi, saha dışı herkesle her platformda mücadele edeceğiz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
