İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva açıklaması

26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın tecrübeli isimlerinden İlkay Gündoğan, Sportcell'e açıklamalarda bulundu.
İlkay Gündoğan, transfer kararını "kalbimi dinledim" diyerek açıklarken teknik heyet iddialarını şimdilik reddetti, Bernardo Silva transferine ise açık kapı bıraktı.
"KALBİMİ DİNLEDİM"
Galatasaray'a transfer süreci ile ilgili konuşan Gündoğan, "Galatasaray benim gerçekten çocukluk aşkım. Manchester City ile 1 sene daha kontratım vardı. Ama Galatasaray benim için bambaşka bir his. Kalbimi dinledim." dedi.
TEKNİK HEYETTE YER ALACAK MI?
"Seneye teknik heyete dahil olacağın yönünde haberler çıktı, düşüncen ne?" sorusuna yanıt veren futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
"Öyle bir düşüncem şu anda yok. Her gün idmana gelmekten, sahada takım arkadaşlarımla çalışmaktan zevk alıyorum. Zevk aldıkça aktif şekilde futbola devam etmek istiyorum.
Uzun vadeli düşünürsem; aklımda tabii ki öyle düşünceler var. Lisanslarıma da başladım. Sportif Direktörlük yönünde de bazı şeyler düşünüyorum.
Resmi teklif almadık. Temas oldu ama Galatasaraylı olduğum için oldu belki de. Gerçekten böyle çok yakın olduğumuz resmi net bir şey çok fazla yoktu."
BERNARDO SILVA CEVABI
Son zamanlarda transferde adı Galatasaray ile geçen eski takım arkadaşı Bernardo Silva ile ilgili gelen soruya ise İlkay, "Nasip, kısmet. Düşünüyorsa, telefonum hep açık. Düşünüyorsa tabii ki isteriz..." yanıtını verdi.
"SEZON BOYUNCA NUTELLA YEMİYORUM"
İlkay Gündoğan, kendisi ile ilgili çıkan Nutella haberleri hakkında ise "İlk geldiğimde tesisleri gezerken her masada Nutella bardağı oluyordu. Ben küçükken çok seviyordum. Hala tatillerde ve kahvaltılarda yerim. Ama profesyonel sporcuların olduğu yerde öyle açık durması pek hoşuma gitmedi. Bazı kişilere bahsettim, haber oldu. Bence olmaması gereken bir şey. Ben sezon boyunca Nutella yemiyorum." ifadelerini kullandı.
