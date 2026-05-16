16 Mayıs
Samsunspor-Göztepe
20:00
16 Mayıs
Karagümrük-Alanyaspor
2-1
16 Mayıs
Casa Pia-Rio Ave
20:00
16 Mayıs
Almeria-Las Palmas
19:30
16 Mayıs
Racing Santander-Real Valladolid
19:30
16 Mayıs
Cultural Leones-Eibar
2-1
16 Mayıs
AD Ceuta FC-Malaga
1-4
16 Mayıs
Real Sociedad B-CD Mirandes
2-2
16 Mayıs
Juve Stabia-Monza
21:00
16 Mayıs
Estoril-Benfica
22:30
16 Mayıs
Sporting CP-Gil Vicente
22:30
16 Mayıs
Famalicao-Alverca
22:30
16 Mayıs
Braga-Estrela da Amadora
20:00
16 Mayıs
Arouca-Tondela
20:00
16 Mayıs
FC Porto-Santa Clara
1-090'
16 Mayıs
Nacional-V. Guimaraes
20:00
16 Mayıs
Gaziantep FK-Başakşehir
20:00
16 Mayıs
Moreirense-AVS
0-090'
16 Mayıs
Chelsea-M.City
0-1
16 Mayıs
Werder Bremen-B. Dortmund
0-2
16 Mayıs
Union Berlin-Augsburg
4-0
16 Mayıs
St. Pauli-Wolfsburg
1-3
16 Mayıs
FC Heidenheim-Mainz 05
0-2
16 Mayıs
Freiburg-RB Leipzig
4-1
16 Mayıs
E. Frankfurt-VfB Stuttgart
2-2
16 Mayıs
Mönchengladbach-Hoffenheim
4-0
16 Mayıs
Bayern Munih-FC Köln
5-1
16 Mayıs
Leverkusen-Hamburger SV
1-1
16 Mayıs
Granada-Burgos CF
19:30

İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva açıklaması

Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı İlkay Gündoğan, transferde sarı-kırmızılı takımla adı geçen eski takım arkadaşı Bernardo Silva ile ilgili konuştu.

calendar 16 Mayıs 2026 16:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın tecrübeli isimlerinden İlkay Gündoğan, Sportcell'e açıklamalarda bulundu.

İlkay Gündoğan, transfer kararını "kalbimi dinledim" diyerek açıklarken teknik heyet iddialarını şimdilik reddetti, Bernardo Silva transferine ise açık kapı bıraktı.

"KALBİMİ DİNLEDİM"

Galatasaray'a transfer süreci ile ilgili konuşan Gündoğan, "Galatasaray benim gerçekten çocukluk aşkım. Manchester City ile 1 sene daha kontratım vardı. Ama Galatasaray benim için bambaşka bir his. Kalbimi dinledim." dedi.

TEKNİK HEYETTE YER ALACAK MI?

"Seneye teknik heyete dahil olacağın yönünde haberler çıktı, düşüncen ne?" sorusuna yanıt veren futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Öyle bir düşüncem şu anda yok. Her gün idmana gelmekten, sahada takım arkadaşlarımla çalışmaktan zevk alıyorum. Zevk aldıkça aktif şekilde futbola devam etmek istiyorum.

Uzun vadeli düşünürsem; aklımda tabii ki öyle düşünceler var. Lisanslarıma da başladım. Sportif Direktörlük yönünde de bazı şeyler düşünüyorum.

Resmi teklif almadık. Temas oldu ama Galatasaraylı olduğum için oldu belki de. Gerçekten böyle çok yakın olduğumuz resmi net bir şey çok fazla yoktu."

BERNARDO SILVA CEVABI

Son zamanlarda transferde adı Galatasaray ile geçen eski takım arkadaşı Bernardo Silva ile ilgili gelen soruya ise İlkay, "Nasip, kısmet. Düşünüyorsa, telefonum hep açık. Düşünüyorsa tabii ki isteriz..." yanıtını verdi.

"SEZON BOYUNCA NUTELLA YEMİYORUM"

İlkay Gündoğan, kendisi ile ilgili çıkan Nutella haberleri hakkında ise "İlk geldiğimde tesisleri gezerken her masada Nutella bardağı oluyordu. Ben küçükken çok seviyordum. Hala tatillerde ve kahvaltılarda yerim. Ama profesyonel sporcuların olduğu yerde öyle açık durması pek hoşuma gitmedi. Bazı kişilere bahsettim, haber oldu. Bence olmaması gereken bir şey. Ben sezon boyunca Nutella yemiyorum." ifadelerini kullandı.  


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
17 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
18 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.