Beşiktaş BOA'nın yeni başantrenörü Erman Okerman oldu

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Erman Okerman getirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Erman Okerman'a 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Erman Okerman, kariyeri boyunca Fenerbahçe, Canik Belediyespor, Konak Belediyespor, Foça Basketbol ve Nesibe Aydın gibi kulüplerde görev aldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Erman Okerman'a 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Erman Okerman, kariyeri boyunca Fenerbahçe, Canik Belediyespor, Konak Belediyespor, Foça Basketbol ve Nesibe Aydın gibi kulüplerde görev aldı.