Karagümrük kazanarak 'elveda' dedi!

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fatih Karagümrük ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük, 2-1'lik skorla kazandı.



Alanyaspor, Meshack Elia'nın 32. dakikada attığı golle ilk yarıyı önde kapattı.



Karagümrük, 48. dakikada Sam Larsson ile eşitliği sağladı. Sam Larsson, 73. dakikada attığı penaltı golüyle skoru belirledi.



Süper Lig'e son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle veda eden Karagümrük, 30 puanla sezonu noktaladı.



Corendon Alanyaspor ise Süper Lig'e 37 puanla nokta koydu. Antalya ekibi, Süper Lig'de üst üste 10. sezonunu kümede kalarak tamamlamayı başardı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada orta sahadan aldığı topla rakip ceza yayına kadar giden Maestro'nun çektiği şutta kaleci Furkan Bekleviç, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada Meschack'ın pasında savunma arkasına sarkan Ui-jo'nun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Furkan Bekleviç, ayaklarıyla gole izin vermedi.

32. dakikada Alanyaspor öne geçti. Hadergjonaj'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Meschack, dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.



