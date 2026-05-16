Trabzonspor, Andre Onana'ya teklif yaptı!

Trabzonspor'da Andre Onana konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Bordo-mavili kulübün teknik ekibi ve yönetimi, performansından memnun oldukları Kamerunlu kaleciyi takımda tutmak istiyor.
Trabzonspor, bu doğrultuda Manchester United'a Andre Onana için resmi teklif yaptı. Bordo-mavililer, Onana'ya da yeni dönem için teklif sundu.
Bordo-mavililerde hedefin, Onana'yı kadroda tutarak kaleci sorununu uzun vadeli şekilde çözmek olduğu öğrenildi.
