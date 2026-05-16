Federasyon Kupası Manchester City'nin

İngiltere Federasyon Kupası finalinde Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi Manchester City 1-0'lık skorla kazandı.
Manchester City'e kupayı getiren golü 72. dakikada Antoine Semenyo kaydetti.
2023'ten sonra Federasyon Kupası'nı tekrar kazanan Manchester City, bu kupayı tarihinde 8'inci kez kazandı.
Manchester City, Pep Guardiola dönemindeki 20. kupasını müzesine götürdü.
