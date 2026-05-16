16 Mayıs
Samsunspor-Göztepe
20:00
16 Mayıs
Karagümrük-Alanyaspor
2-1
16 Mayıs
Casa Pia-Rio Ave
20:00
16 Mayıs
Almeria-Las Palmas
19:30
16 Mayıs
Racing Santander-Real Valladolid
19:30
16 Mayıs
Cultural Leones-Eibar
2-1
16 Mayıs
AD Ceuta FC-Malaga
1-4
16 Mayıs
Real Sociedad B-CD Mirandes
2-2
16 Mayıs
Juve Stabia-Monza
21:00
16 Mayıs
Estoril-Benfica
22:30
16 Mayıs
Sporting CP-Gil Vicente
22:30
16 Mayıs
Famalicao-Alverca
22:30
16 Mayıs
Braga-Estrela da Amadora
20:00
16 Mayıs
Arouca-Tondela
20:00
16 Mayıs
FC Porto-Santa Clara
1-090'
16 Mayıs
Nacional-V. Guimaraes
20:00
16 Mayıs
Gaziantep FK-Başakşehir
20:00
16 Mayıs
Moreirense-AVS
0-090'
16 Mayıs
Chelsea-M.City
0-1
16 Mayıs
Werder Bremen-B. Dortmund
0-2
16 Mayıs
Union Berlin-Augsburg
4-0
16 Mayıs
St. Pauli-Wolfsburg
1-3
16 Mayıs
FC Heidenheim-Mainz 05
0-2
16 Mayıs
Freiburg-RB Leipzig
4-1
16 Mayıs
E. Frankfurt-VfB Stuttgart
2-2
16 Mayıs
Mönchengladbach-Hoffenheim
4-0
16 Mayıs
Bayern Munih-FC Köln
5-1
16 Mayıs
Leverkusen-Hamburger SV
1-1
16 Mayıs
Granada-Burgos CF
19:30

Roma Açık'ta tek erkeklerde finalin adı resmen belli oldu

Finalde, Roma'da geçen yılın finalisti İtalyan Jannik Sinner, bu turnuvada ilk kez finale yükselen Norveçli Casper Ruud ile karşılaşacak

16 Mayıs 2026 19:23
Haber: AA
Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile 23 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud karşılaşacak.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 düzeyindeki turnuvada, tek erkeklerde yarı final müsabakaları dün başlayıp hava koşulları sebebiyle bugün tamamlanabildi.

Yarı finalde dün akşam başlayan ve yoğun yağış dolayısıyla bugüne ertelenen müsabakada, dünya 1 numarası Sinner, 7 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ile karşılaştı.

Maçın dün oynanan kısmında Sinner, Medvedev karşısında ilk seti 6-2 alırken, ikinci seti 7-5 kaybetti. Final setinde durum 4-2 Sinner lehineyken 7. oyunda maç, yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldı.

Bugün kaldığı yerden devam eden maçta Sinner, Medvedev karşısında final setini de 6-4 alarak, setlerde durumu 2-1'e getirdi ve Roma'da üst üste 2. kez finale yükseldi. Sinner, Roma Açık'ta geçen yıl İspanyol Carlos Alcaraz'a kaybetmişti.

Bu arada, Sinner, Medvedev karşısında aldığı bu galibiyetle ATP 1000 düzeyindeki turnuvalarda galibiyet serisini de 33 maça çıkardı. Sinner, bu turnuvada bir önceki maçta 32. galibiyetini Sırp raket Novak Djokovic'in 2011'de yaptığı 31 maçlık seri galibiyet rekorunu da kırmıştı.

Yarı finalin dün oynanan diğer ayağında ise 23 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, bu turnuvada sürpriz çıkış yapan ev sahibi ülkeden 18 numaralı seribaşı Luciano Darderi ile karşılaştı.

Ruud, Darderi karşısında fazla zorlanmadan iki seti de 6-1'lik skorlarla alarak finale yükseldi.

Sinner ile Ruud arasındaki final karşılaşması yarın oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
17 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
18 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
