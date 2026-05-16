16 Mayıs
Samsunspor-Göztepe
20:00
16 Mayıs
Karagümrük-Alanyaspor
2-1
16 Mayıs
Casa Pia-Rio Ave
20:00
16 Mayıs
Almeria-Las Palmas
19:30
16 Mayıs
Racing Santander-Real Valladolid
19:30
16 Mayıs
Cultural Leones-Eibar
2-1
16 Mayıs
AD Ceuta FC-Malaga
1-4
16 Mayıs
Real Sociedad B-CD Mirandes
2-2
16 Mayıs
Juve Stabia-Monza
21:00
16 Mayıs
Estoril-Benfica
22:30
16 Mayıs
Sporting CP-Gil Vicente
22:30
16 Mayıs
Famalicao-Alverca
22:30
16 Mayıs
Braga-Estrela da Amadora
20:00
16 Mayıs
Arouca-Tondela
20:00
16 Mayıs
FC Porto-Santa Clara
1-090'
16 Mayıs
Nacional-V. Guimaraes
20:00
16 Mayıs
Gaziantep FK-Başakşehir
20:00
16 Mayıs
Moreirense-AVS
0-090'
16 Mayıs
Chelsea-M.City
0-1
16 Mayıs
Werder Bremen-B. Dortmund
0-2
16 Mayıs
Union Berlin-Augsburg
4-0
16 Mayıs
St. Pauli-Wolfsburg
1-3
16 Mayıs
FC Heidenheim-Mainz 05
0-2
16 Mayıs
Freiburg-RB Leipzig
4-1
16 Mayıs
E. Frankfurt-VfB Stuttgart
2-2
16 Mayıs
Mönchengladbach-Hoffenheim
4-0
16 Mayıs
Bayern Munih-FC Köln
5-1
16 Mayıs
Leverkusen-Hamburger SV
1-1
16 Mayıs
Granada-Burgos CF
19:30

BAL'dan 1. Lige: Yalnızca 3 yılda!

Muğlaspor, BAL'dan başlayan yolculuğunu 3 yılda 1. Lig'e yükselerek taçlandırdı.

calendar 16 Mayıs 2026 18:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
BAL'dan 1. Lige: Yalnızca 3 yılda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 Bölgesel Amatör Lig'den başladığı yükselişi 3 sezon içinde Trendyol 1. Lig'e taşıyan Muğlaspor, Türk futbolunda az görülen bir başarıya imza attı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2022-2023 sezonunda yer alan Muğla temsilcisi, her sezon bir üst lige çıkma başarısını, Nesine 2. Lig play-off finalinde Elazığspor'u geçerek 1. Lig vizesi ile taçlandırdı.

Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ve teknik direktör Mustafa Sarıgül, hem elde edilen sportif başarıyı hem de kulübün yeniden yapılanma sürecini değerlendirdi.

''HAYALLERİMİZE TUTUNDUK''

Başkan Menaf Kıyanç, 3 yıllık sürecin Türkiye'de çok az örneği olduğunu belirterek kulübü, borç batağında ve tesis eksikliği olan zorlu şartlardan buralara getirdiklerini söyledi.

Şampiyonluğun son haftalarda dramatik bir şekilde kaçtığı dönemde büyük bir travma yaşadıklarını ifade eden Kıyanç, şunları kaydetti:

"Çocuklara hep söylüyordum, 'biz hayallerimizin peşinde koşmaya devam edeceğiz ve hayallerimize tutunacağız' diyordum. Biz hayallerimize tutunmuştuk. O şampiyonluğu kaçırmak kolay değil ve siz onu kaçırdıktan sonra bir daha hızlı şekilde ayağa kalkmak zorundasınız. Takımla, teknik heyetle beraber ciddi bir mesai harcayarak hızlı bir şekilde toparlandık ve devamında play-off finalinde 1. Lig'e çıkmayı Allah nasip etti."

''MUĞLA'DA YILLARCA OLMAYAN BİRLİK OLUŞTU''

Sezon boyunca şehirde güçlü bir birliktelik oluştuğunu vurgulayan Kıyanç, "Muğla'da yıllardır görülmeyen bir kenetlenme yaşandı. Yaklaşık 6 bin 500 taraftarımız Bursa'daki final için 9 saatlik yolu göze aldı. Bir şehir ayağa kalktı, bir şehir inandı." ifadelerini kullandı.

"Hedef Birlik" parolası belirlediklerini belirten Kıyanç, kulübün gelecek planlamasında altyapının belirleyici olacağını vurgulayarak "Süper Lig hedefi elbette var ancak asıl başarı altyapıdan yetişecek oyuncularla sürdürülebilir bir yapı kurmak olacak. İlçe takımlarıyla koordineli bir sistem oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

''DUYGUYU KONTROL EDEN BİR TAKIM OLUŞTURDUK''

Teknik direktör Mustafa Sarıgül ise göreve ligin son 5 haftasında geldiğini hatırlatarak, kısa sürede takımın oyun yapısında önemli değişiklikler yaptıklarına dikkati çekerek "Takımı daha sabırlı, beklemeyi bilen ve özellikle duygusunu kontrol edebilen bir yapıya dönüştürmeye çalıştık. Final maçını da bu anlayışla, taktiksel bir sabırla kazandık." dedi.

Oyuncuların mental olarak iyi bir reaksiyon verdiğini belirten Sarıgül, "Duyguyu kaybeden maçın kontrolünü de kaybeder. Oyuncularım buna çok iyi cevap verdi, sakin kaldık ve sonuca gittik. Şimdi 1. Lig seviyesinde kurumsal yapının güçlendirilmesi gerekiyor. Artık yapılanmanın 1. Lig gerçeklerine göre yeniden planlanması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
17 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
18 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.