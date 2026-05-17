Galatasaray'a 35 milyon Euro'luk 10 numara!

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve önceki gün RAMS Park'ta düzenlenen görkemli bir törenle kupasına kavuşan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor..
Sarı kırmızılıların 10 numara bölgesine yapacağı takviye için transfer listesine sürpriz bir isim girdi..
Cimbom'un, İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen Charles De Ketelaere'yi gündemine aldığı öğrenildi.
Piyasa değeri yaklaşık 35 milyon Euro olan 25 yaşındaki futbolcunun, İtalyan ekibiyle 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi bulunurken, yönetimin önümüzdeki günlerde temaslara başlayacağı öne sürüldü.
1.92 boyundaki oyuncunun ve Serie A temsilcisinin 35 milyon Euro'dan daha da fazlasını talep etmesi beklenirken, tek sorun da yüksek bonservis bedeli olmayacak.
BAYERN DE İLGİLENİYOR
Yeni Asır'ın haberine göre, aynı zamanda Alman devi Bayern Münih de Belçikalı yıldızın durumunu yakından takip ediyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Charles De Ketelaere bu sezon Serie A'da 29 maça çıktı. Yıldız isim rakip ağları 3 kez sarsarken, 5 de asist üretti.
AYRILMAK İSTİYOR
Belçikalı futbolcunun da takımdan ayrılmak istediği öne sürülürken, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
