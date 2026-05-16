16 Mayıs
Samsunspor-Göztepe
3-0
16 Mayıs
Karagümrük-Alanyaspor
2-1
16 Mayıs
Casa Pia-Rio Ave
1-1
16 Mayıs
Almeria-Las Palmas
1-2
16 Mayıs
Racing Santander-Real Valladolid
4-1
16 Mayıs
Cultural Leones-Eibar
2-1
16 Mayıs
AD Ceuta FC-Malaga
1-4
16 Mayıs
Real Sociedad B-CD Mirandes
2-2
16 Mayıs
Juve Stabia-Monza
2-2
16 Mayıs
Estoril-Benfica
0-382'
16 Mayıs
Sporting CP-Gil Vicente
2-082'
16 Mayıs
Famalicao-Alverca
0-083'
16 Mayıs
Braga-Estrela da Amadora
2-2
16 Mayıs
Arouca-Tondela
3-1
16 Mayıs
FC Porto-Santa Clara
1-0
16 Mayıs
Nacional-V. Guimaraes
2-0
16 Mayıs
Gaziantep FK-Başakşehir
1-2
16 Mayıs
Moreirense-AVS
0-0
16 Mayıs
Chelsea-M.City
0-1
16 Mayıs
Werder Bremen-B. Dortmund
0-2
16 Mayıs
Union Berlin-Augsburg
4-0
16 Mayıs
St. Pauli-Wolfsburg
1-3
16 Mayıs
FC Heidenheim-Mainz 05
0-2
16 Mayıs
Freiburg-RB Leipzig
4-1
16 Mayıs
E. Frankfurt-VfB Stuttgart
2-2
16 Mayıs
Mönchengladbach-Hoffenheim
4-0
16 Mayıs
Bayern Munih-FC Köln
5-1
16 Mayıs
Leverkusen-Hamburger SV
1-1
16 Mayıs
Granada-Burgos CF
0-1

Nuri Şahin: ''Bende yarışta olmak istiyorum''

Gaziantep'i ligin son haftasında 2-1 mağlup eden Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin maç sonu açıklamalarda bulundu.

calendar 16 Mayıs 2026 22:57 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2026 22:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nuri Şahin: ''Bende yarışta olmak istiyorum''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, ligi istedikleri noktada bitirdikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, "Enteresan bir maç oldu iyi bir oyun sergileyemedik, çok erken gol bulduk. Gaziantep'in de etkili olduğu anlar oldu, artık performans analizine gerek yok. Sezonu olmamız gereken yerde bitirdiğimiz için çok mutluyum." dedi.

Ligde yaşanan rekabet dolayısıyla Göztepe ve Samsun'a teşekkür eden Şahin, "Çok kaliteli bir yarış oldu, çok mutluyum oyuncularımı tebrik ediyorum Gaziantep FK'ye gelecek sezon başarılar diliyorum. Başakşehir'in her zaman hedefi var. Ben de o yarışta olmak istiyorum, Avrupa konusu şu an bizim elimizde değil ama İnşallah Trabzonspor kazanır. Biz elimizden geleni yaptık, bu sıralama bizi Avrupa'ya götürürse mutlu oluruz." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
17 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
18 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.