Başakşehir, Avrupa için beklemede

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep FK ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Başakşehir 2-1'lik skorla kazandı.



Başakşehir, 6. dakikada Davie Selke'nin golüyle öne geçti. Eldor Shomurodov, 22. dakikada penaltıdan attığı golle farkı artırdı.



Christopher Lungoyi, 59. dakikada Gaziantep'in tek golünü attı.



BAŞAKŞEHİR, AVRUPA İÇİN BEKLEMEDE



Bu sonucun ardından Başakşehir, 57 puanla ligi 5'inci sırada bitirdi.



Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde Tümosan Konyaspor'u yenmesi durumunda Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.



GAZİANTEP LİGİ KÖTÜ BİTİRDİ



Son 6 maçının 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK, ligi 37 puanla kapattı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada konuk ekip Başakşehir golü buldu. Sağ kanattan köşe vuruşunu kullanan Fayzullayev'in ortasına iyi yükselen Selke'nin ayak içiyle vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

13. dakikada Gaziantep FK'nın gelişen atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Lungoyi'nin rakiplerini geçtikten sonra sert şutunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Fayzullayev'in ara pasında ceza sahası içerisine giren Selke, kaleci Mustafa Burak'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Ömer Faruk Turtay, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Shomurodov'un vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 0-2

41. dakikada orta alanda Harit'in topuk pasını alan Kazımcan'ın rakip ceza sahası içerisine girer girmez sert şutunda top kaleci Mustafa Burak'tan döndü.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



50. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Maxim'in ortasına ceza sahası dışından vuran Sorescu'nun sert şutunda top kaleci Muhammed'de kaldı.

57. dakikada konuk ekip RAMS Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan Kazımcan'ın yerden pasında topu önünde bulan Kemen'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

59. dakikada Gaziantep FK, farkı bire indirdi. Ceza sahasının solundan sıfıra inen Sorescu'nun yerden pasına koşu yapan Lungoyi'nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

61. dakikada seri paslarla ceza sahası içerisine giren Gaziantep FK'da penaltı noktası gerisinde Rodrigues'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

78. dakikada RAMS Başakşehir'in sol kanattan son çizgiye inen Brnic ceza sahası yayının gerisine doğru topu çevirdi. Onur Ergün'ün yerden sert şutunda kaleci Mustafa Bozan iki hamlede kontrol etti.



Stat: Gaziantep

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Mavi, Salih Burak Demirel

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Nazım Sangare, Abena, Mujakic (Dk. 86 Melih Kabasakal), Rodrigues, Lungoyi (Dk. 80 Ali Osman Kalın), Gidado (Dk.80 Ogün Özçiçek), Kozlowksi, Maxim, Sorescu, Bayo

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kazımcan Karataş, Ousseynou Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner (Dk.82 Onur Bulut) Crespo (Dk.62 Onur Ergün), Kemen, Fayzullayev (Dk.82 Hamza Güreler), Harit (Dk 62 Brnic), Shomurodov, Selke (Dk. 28 Da Costa)

Goller: Dk. 6 Selke, Dk. 22 Shomurodov (Penaltıdan) (RAMS Başakşehir), Dk. 59 Lungoyi (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Dk. 51 Nazım Sangare, Dk. 75 Sorescu, Dk. 90+4 Maxim (Gaziantep FK), Dk.66 Kazımcan Karataş, Dk. 90+1 Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)







