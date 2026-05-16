16 Mayıs
Samsunspor-Göztepe
3-0
16 Mayıs
Karagümrük-Alanyaspor
2-1
16 Mayıs
Casa Pia-Rio Ave
1-1
16 Mayıs
Almeria-Las Palmas
1-2
16 Mayıs
Racing Santander-Real Valladolid
4-1
16 Mayıs
Cultural Leones-Eibar
2-1
16 Mayıs
AD Ceuta FC-Malaga
1-4
16 Mayıs
Real Sociedad B-CD Mirandes
2-2
16 Mayıs
Juve Stabia-Monza
2-2
16 Mayıs
Estoril-Benfica
0-379'
16 Mayıs
Sporting CP-Gil Vicente
2-079'
16 Mayıs
Famalicao-Alverca
0-079'
16 Mayıs
Braga-Estrela da Amadora
2-2
16 Mayıs
Arouca-Tondela
3-1
16 Mayıs
FC Porto-Santa Clara
1-0
16 Mayıs
Nacional-V. Guimaraes
2-0
16 Mayıs
Gaziantep FK-Başakşehir
1-2
16 Mayıs
Moreirense-AVS
0-0
16 Mayıs
Chelsea-M.City
0-1
16 Mayıs
Werder Bremen-B. Dortmund
0-2
16 Mayıs
Union Berlin-Augsburg
4-0
16 Mayıs
St. Pauli-Wolfsburg
1-3
16 Mayıs
FC Heidenheim-Mainz 05
0-2
16 Mayıs
Freiburg-RB Leipzig
4-1
16 Mayıs
E. Frankfurt-VfB Stuttgart
2-2
16 Mayıs
Mönchengladbach-Hoffenheim
4-0
16 Mayıs
Bayern Munih-FC Köln
5-1
16 Mayıs
Leverkusen-Hamburger SV
1-1
16 Mayıs
Granada-Burgos CF
0-1

Başakşehir, Avrupa için beklemede

Başakşehir, Gaziantep FK'yi deplasmanda mağlup etti ve Göztepe'nin yenilmesiyle birlikte ligi 5'inci sırada bitirdi. Avrupa bileti için Trabzonspor'un kupayı kazanmasını beklemeye başladı.

calendar 16 Mayıs 2026 21:50 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2026 22:11
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep FK ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Başakşehir 2-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir, 6. dakikada Davie Selke'nin golüyle öne geçti. Eldor Shomurodov, 22. dakikada penaltıdan attığı golle farkı artırdı.

Christopher Lungoyi, 59. dakikada Gaziantep'in tek golünü attı.

BAŞAKŞEHİR, AVRUPA İÇİN BEKLEMEDE

Bu sonucun ardından Başakşehir, 57 puanla ligi 5'inci sırada bitirdi.

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde Tümosan Konyaspor'u yenmesi durumunda Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.

GAZİANTEP LİGİ KÖTÜ BİTİRDİ

Son 6 maçının 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK, ligi 37 puanla kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada konuk ekip Başakşehir golü buldu. Sağ kanattan köşe vuruşunu kullanan Fayzullayev'in ortasına iyi yükselen Selke'nin ayak içiyle vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
13. dakikada Gaziantep FK'nın gelişen atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Lungoyi'nin rakiplerini geçtikten sonra sert şutunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.
22. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Fayzullayev'in ara pasında ceza sahası içerisine giren Selke, kaleci Mustafa Burak'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Ömer Faruk Turtay, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Shomurodov'un vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 0-2
41. dakikada orta alanda Harit'in topuk pasını alan Kazımcan'ın rakip ceza sahası içerisine girer girmez sert şutunda top kaleci Mustafa Burak'tan döndü.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Maxim'in ortasına ceza sahası dışından vuran Sorescu'nun sert şutunda top kaleci Muhammed'de kaldı.
57. dakikada konuk ekip RAMS Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan Kazımcan'ın yerden pasında topu önünde bulan Kemen'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
59. dakikada Gaziantep FK, farkı bire indirdi. Ceza sahasının solundan sıfıra inen Sorescu'nun yerden pasına koşu yapan Lungoyi'nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
61. dakikada seri paslarla ceza sahası içerisine giren Gaziantep FK'da penaltı noktası gerisinde Rodrigues'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
78. dakikada RAMS Başakşehir'in sol kanattan son çizgiye inen Brnic ceza sahası yayının gerisine doğru topu çevirdi. Onur Ergün'ün yerden sert şutunda kaleci Mustafa Bozan iki hamlede kontrol etti.

Stat: Gaziantep
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Mavi, Salih Burak Demirel
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Nazım Sangare, Abena, Mujakic (Dk. 86 Melih Kabasakal), Rodrigues, Lungoyi (Dk. 80 Ali Osman Kalın), Gidado (Dk.80 Ogün Özçiçek), Kozlowksi, Maxim, Sorescu, Bayo
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kazımcan Karataş, Ousseynou Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner (Dk.82 Onur Bulut) Crespo (Dk.62 Onur Ergün), Kemen, Fayzullayev (Dk.82 Hamza Güreler), Harit (Dk 62 Brnic), Shomurodov, Selke (Dk. 28 Da Costa)
Goller: Dk. 6 Selke, Dk. 22 Shomurodov (Penaltıdan) (RAMS Başakşehir), Dk. 59 Lungoyi (Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: Dk. 51 Nazım Sangare, Dk. 75 Sorescu, Dk. 90+4 Maxim (Gaziantep FK), Dk.66 Kazımcan Karataş, Dk. 90+1 Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
17 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
18 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
