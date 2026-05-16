Xabi Alonso, Chelsea ile anlaştı!

Real Madrid teknik direktörü olarak başlayan ancak Süper Kupa'da Barcelona'ya mağlup olunmasının ardından yolların ayrıldığı ve adı Liverpool ile sıklıkla anılan Xabi Alonso'nun yeni adresi belli oldu.



İspanyol teknik adamın adı sıklıkla Premier Lig devlerinden Liverpool ile anılırken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.



RMC Sport'ta yer alan habere göre Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Xabi Alonso'yu takımın başına getirmek için prensipte anlaşmaya vardı. Xabi Alonso'nun Chelsea ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.



Haberin detaylarında resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı belirtildi.



REAL MADRİD KARİYERİ



Real Madrid'in başında 34 resmi maça çıkan Xabi Alonso bu karşılaşmalarda 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken maç başına 2.24 puan ortalaması yakaladı.



