Ronaldo'yu bu sefer Japonlar üzdü

Cristiano Ronaldo'nun formasını terlettiği Al Nassr, Asya AFC Şampiyonlar Ligi 2 final maçında Japon ekibi Gamba Osaka ile Al-Awwal Park'ta kozlarını paylaştı.



Al Nassr rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu. Bu mücadelede Gamba Osaka'ya kupayı kazandıran golü 30. dakikada Türk futbolcu Deniz Hümmet kaydetti.



Deniz Hümmet bir dönem ülkemizde Çaykur Rizespor formasını da terletmişti.



Bu maçın ardından Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'daki kupa hasreti de devam etmiş oldu.



