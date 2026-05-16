16 Mayıs
Samsunspor-Göztepe
3-0
16 Mayıs
Karagümrük-Alanyaspor
2-1
16 Mayıs
Casa Pia-Rio Ave
1-1
16 Mayıs
Almeria-Las Palmas
1-2
16 Mayıs
Racing Santander-Real Valladolid
4-1
16 Mayıs
Cultural Leones-Eibar
2-1
16 Mayıs
AD Ceuta FC-Malaga
1-4
16 Mayıs
Real Sociedad B-CD Mirandes
2-2
16 Mayıs
Juve Stabia-Monza
2-2
16 Mayıs
Estoril-Benfica
0-378'
16 Mayıs
Sporting CP-Gil Vicente
2-079'
16 Mayıs
Famalicao-Alverca
0-079'
16 Mayıs
Braga-Estrela da Amadora
2-2
16 Mayıs
Arouca-Tondela
3-1
16 Mayıs
FC Porto-Santa Clara
1-0
16 Mayıs
Nacional-V. Guimaraes
2-0
16 Mayıs
Gaziantep FK-Başakşehir
1-2
16 Mayıs
Moreirense-AVS
0-0
16 Mayıs
Chelsea-M.City
0-1
16 Mayıs
Werder Bremen-B. Dortmund
0-2
16 Mayıs
Union Berlin-Augsburg
4-0
16 Mayıs
St. Pauli-Wolfsburg
1-3
16 Mayıs
FC Heidenheim-Mainz 05
0-2
16 Mayıs
Freiburg-RB Leipzig
4-1
16 Mayıs
E. Frankfurt-VfB Stuttgart
2-2
16 Mayıs
Mönchengladbach-Hoffenheim
4-0
16 Mayıs
Bayern Munih-FC Köln
5-1
16 Mayıs
Leverkusen-Hamburger SV
1-1
16 Mayıs
Granada-Burgos CF
0-1

Mirel Radoi: ''Güçlü bir duruş sergiledik''

Süper Lig'in son haftasında RAMS Başaşehir'e 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'da teknik direktör Mirel Radoi açıklamalarda bulundu.

calendar 16 Mayıs 2026 23:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Mirel Radoi, takımının iyi bir oyun sergilediğini ancak mağlup olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Radoi, "Bu maçın açıkçası daha zor olacağını düşünmüştük ama gerçekten iyi bir maç çıkardık. Hakemler hakkında çok konuşmak istemiyorum, bugün takımımızla gurur duyuyorum güzel bir maç çıkardık." dedi.

Oyuncularının sahada etkili olduğunu ifade eden Radoi, şunları kaydetti:

"Saha da güçlü bir duruş sergiledik. Son 2 maçta rakiplerimiz Konferans Ligi'ni hedefleyen takımlardı, ikisine de adil bir şekilde oynadığımızı düşünüyorum. Ben de hatalar yaptım, ilk geldiğimden beri oyuncularıma da söyledim kimse mükemmel değil takımla ilgili oyuncularla ilgili değerlendirme yapılması gerekiyor."

Rumen teknik adam, yeni sezon için gidecek ve gelecek oyuncuların olduğunu ifade ederek, "Strateji belirleyeceğiz, bizlerle kimler gelecek, kimler bizimle olacak bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Fikirlerimiz ve düşüncelerimizde açık olmazsak gelecek sezon için favori olmayabiliriz. Daha iyi futbolcular bulmak, daha düşük bütçeli oyuncular bulmak biraz zor olabilir. Bu yüzden bir an önce bir şeylerin yapılması lazım." diye konuştu.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
17 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
18 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
