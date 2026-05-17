Cristiano Ronaldo, final sonrası gözyaşlarına boğuldu

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi 2 final maçında Gamba Osaka 1-0mağlup oldu.



Mütevazı Japon takımı kupaya uzanırken, 135 milyon Euro değeri bulunan Suudi kulübünde ise büyük hayal kırıklığı yaşandı.



Gamba Osaka'yı şampiyon yapan gol 30. dakikada Deniz Hümmet'ten geldi. Japon kulübü, bir dönem Çaykur Rizespor'da da forma giyen İsveç doğumlu Türk santrforun attığı golle ,Asya Şampiyonlar Ligi 2'de mutlu sona ulaşırken, 41 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ise son düdüğün ardından gözyaşlarını tutamadı.



Maç sonrası bir süre yedek kulübesinde oturan Ronaldo'nun üzüntüsü kameralara da yansıdı.

Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalindeki yenilgi sonrası Cristiano Ronaldo'nun yaşadığı üzüntü.pic.twitter.com/6sGxUjis0r



— Sporx (@sporx) May 16, 2026