Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun son maçları bu akşam oynanacak. Söz konusu müsabakalar sonrası Süper Lig'de küme düşecek son takım da belli olacak.
Kayserispor ve Fatih Karagümrük sonrası küme düşme adayları Antalyaspor (29 puan), Gençlerbirliği (31 puan), Kasımpaşa (32 puan) ve Eyüpspor (32 puan) olarak göze çarpıyor.
KÜMEDE KALMA YARIŞINDA TÜM İHTİMALLER
Antalyaspor sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Gençlerbirliği, Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Kasımpaşa, Galatasaray'ı ağırlayacak. Eyüpspor ise Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İşte kümede kalma savaşında tüm ihtimaller…
4 TAKIM DA AYNI PUANLA BİTİRİRSE...
Eyüpspor ve Kasımpaşa kaybeder, Gençlerbirliği berabere kalır ve Antalyaspor kazanırsa tüm takımların puanı 32 olacak. Bu durumda 4'lü averaj devreye girecek. Bu 4 takımın kendi aralarında yaptığı maçlarda Antalyaspor 16, Gençlerbirliği 7, Eyüpspor 6 ve Kasımpaşa 5 puan topladı. Söz konusu senaryoda en az puanı toplayan Kasımpaşa küme düşecek.
3 TAKIM AYNI PUANLA BİTİRİRSE...
Eyüpspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor 32'şer puan alırsa 3'lü averaj sonrası küme düşen takım Eyüpspor olacak.
Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Antalyaspor 32'şer puan alırsa 3'lü averaj sonrası Kasımpaşa küme düşecek.
Eyüpspor, Gençlerbirliği ve Antalyaspor 32'şer puan toplarsa 3'lü averaja göre Eyüpspor küme düşecek.
2 TAKIM AYNI PUANLA BİTİRİRSE...
Eyüpspor ve Antalyaspor sezonu aynı puanla bitirirse Eyüpspor alt lige inecek.
Kasımpaşa ve Antalyaspor'un puan eşitliğinde küme düşen takım Kasımpaşa olacak.
Gençlerbirliği ve Antalyaspor'un aynı puan toplaması durumunda Gençlerbirliği küme düşecek.
Süper Lig'den düşen son takım hangisi olacak? İşte tüm ihtimaller
Süper Lig'de Kayserispor ve Fatih Karagümrük'ün bir alt ligde mücadele etmesinin kesinleşmesinin ardından küme düşen son takım bu akşam oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|33
|24
|5
|4
|77
|29
|77
|2
|Fenerbahçe
|33
|21
|10
|2
|74
|34
|73
|3
|Trabzonspor
|33
|20
|9
|4
|61
|36
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|33
|10
|10
|13
|42
|48
|40
|10
|Kocaelispor
|33
|9
|10
|14
|26
|37
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Eyüpspor
|33
|8
|8
|17
|30
|45
|32
|14
|Kasımpaşa
|33
|7
|11
|15
|32
|49
|32
|15
|Gençlerbirliği
|33
|8
|7
|18
|33
|47
|31
|16
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30
|17
|Antalyaspor
|33
|7
|8
|18
|32
|55
|29
|18
|Kayserispor
|33
|5
|12
|16
|25
|61
|27