Beşiktaş'ın eski aşkı depreşti

Trendyol Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Beşiktaş transfer çalışmalarına start verdi.
Gelecek sezon daha güçlü bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar hücum hattını güçlendirmek istiyor.
ROTA ANGUISSA
Bu doğrultuda hücumdaki ilk hedefini İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Zambo Anguissa olarak belirleyen Beşiktaş'Lı kurmaylar, transferi erkenden bitirmek için kollarını sıvadı.
Daha öncede kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, bu kez mutlu sona ulaşmak istiyor.
BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
Başkan Serdal Adalı'nın İtalyan ekibiyle yürüttüğü görüşmeler olumlu ilerlerken, Kamerunlu futbolcu da Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.
PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan 30 yaşındaki yıldız, bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 22 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Gelecek sezon daha güçlü bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar hücum hattını güçlendirmek istiyor.
ROTA ANGUISSA
Bu doğrultuda hücumdaki ilk hedefini İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Zambo Anguissa olarak belirleyen Beşiktaş'Lı kurmaylar, transferi erkenden bitirmek için kollarını sıvadı.
Daha öncede kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, bu kez mutlu sona ulaşmak istiyor.
BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
Başkan Serdal Adalı'nın İtalyan ekibiyle yürüttüğü görüşmeler olumlu ilerlerken, Kamerunlu futbolcu da Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.
PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan 30 yaşındaki yıldız, bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 22 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.