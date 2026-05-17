Aziz Yıldırım'ın yol haritası belli oldu! Hoca ve transfer planı

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde hareketli günler yaşanıyor.
Sarı lacivertli camianın efsane isimlerinden Aziz Yıldırım'ın yeniden adaylık sürecinde izleyeceği yol haritası netleşmeye başladı.
"Futbol takımını şampiyon yapmak için aday oldum" sözleriyle dikkat çeken Yıldırım'ın, seçim öncesinde güçlü bir sportif yapılanma planı hazırladığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Aziz Yıldırım ve ekibi, seçime kadar kadroya doğrudan katkı sağlayacak kaliteli 3-4 oyuncu transfer etmeyi hedefliyor.
Efsane başkanın özellikle taraftarı heyecanlandıracak yıldız isimler üzerinde çalıştığı ve transfer listesinin büyük ölçüde şekillendiği ifade edildi.
Teknik direktör konusunda ise listenin ilk sırasında daha önce Fenerbahçe'de şampiyon olan Aykut Kocaman yer alıyor. Kocaman öncelik ama yabancı hoca olursa Jorge Jesus ve Roberto Mancini isimlerinin gündemde olduğu öğrenildi.
Özellikle Jorge Jesus'un camiayı ve ligi tanımasının önemli avantaj olarak görüldüğü aktarılırken Roberto Mancini'nin ise kariyeri ve uluslararası tecrübesi nedeniyle değerlendirildiği öğrenildi.
