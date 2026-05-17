Kante'nin Fenerbahçe'ye maliyeti dudak uçuklattı!





Çıktığı 17 karşılaşmada 2 gol kaydeden deneyimli orta sahanın maliyeti, açıklandığı gün gündeme oturmuştu. Vergi ödemeleriyle birlikte bambaşka bir tablo oluştu. Fenerbahçe 'nin ara transfer döneminde büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı N'Golo Kante için kasadan çıkan meblağ, konuşulmaya devam ediyor.

Sarı lacivertli ekibin Kante içinharcadığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Fransız yıldızın, yarım sezon için 16.9 milyon euro ücret aldığı öğrenilirken, sonraki iki sezonda ise yıllık 11'er milyon euro kazanacağı ifade edildi.Fransız yıldız orta sahanın, toplam maaş maliyeti oldukça yüksek seviyelerde. Öte yandan transferde 5 milyon euroluk bonservis bedelinin yanı sıra yaklaşık 3.2 milyon euro menajerlik ücreti bulunduğu kaydedildi.Transferin net maliyetinin 55.1 milyon euro olduğu belirtilirken, bu rakama 33.5 milyon euro vergi yükü de eklendi.Kante'nin Fenerbahçe'de oynadığı her maç tam bir servet. 37 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertlilere 90 dakikalardaki maliyeti tam 5.2 milyon euro. Attığı 2 gol hesaplandığında ise 44.3 milyon euro.